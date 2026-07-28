«مهندس الذوق العام» تنضم إلى مهرجان دبي للكوميديا 2026

تستضيف «دبي أوبرا»، في التاسع و10 من أكتوبر المقبل، المسرحية الكوميدية الاجتماعية «مهندس الذوق العام»، ضمن برنامج مهرجان دبي للكوميديا 2026، في عرض يجمع نخبة من أبرز نجوم الكوميديا الخليجية، بقيادة الفنان خالد المظفر، إلى جانب إيمان فيصل وخالد العجيرب، ومن تنظيم شركة القيصر إيفنتس.

ويحمل العمل توقيع الفنان عبدالعزيز صفر تأليفاً وإخراجاً، ويقدم معالجة كوميدية اجتماعية تتناول تفاصيل الحياة الزوجية خلال فترة انتظار المولود الأول، عبر سلسلة من المواقف الطريفة وسوء الفهم اليومي الذي يرافق هذه المرحلة، في قالب يجمع بين الكوميديا الخفيفة والرسائل الإنسانية، وصولاً إلى حلم الزوجين باستقبال طفلهما الذي يتمنيان أن يكبر ليصبح يوماً ما «مهندس الذوق العام».

ويأتي العرض ضمن سلسلة الفعاليات التي يحتضنها مهرجان دبي للكوميديا، الذي يواصل استقطاب أبرز العروض والنجوم من المنطقة والعالم، في إطار تعزيز مكانة دبي وجهة رئيسة للفنون الأدائية والترفيه الحي.

ومن المتوقع أن يستقطب العرض جمهوراً واسعاً من محبي المسرح الكوميدي الخليجي، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها أبطاله، إلى جانب طبيعة العمل الذي يعتمد على كوميديا الموقف المستمدة من تفاصيل الحياة اليومية، بما يمنحه طابعاً قريباً من مختلف شرائح الجمهور.