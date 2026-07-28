«العين للرطب» يجمع الأجيال حول إرث النخلة

تحوّل مهرجان العين للرطب، في دورته الأولى، إلى مساحة حية تلتقي فيها الأجيال حول النخلة، إذ يجمع المزارعين المخضرمين بالشباب والأطفال في مشهد يعكس استمرارية الموروث الزراعي الإماراتي، ويتيح انتقال الخبرات والمعارف المتوارثة من جيل إلى آخر عبر المشاركة المباشرة في المسابقات والفعاليات التراثية.

ويواصل المهرجان، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث في الصاروج بارك بمدينة العين حتى 31 يوليو الجاري، تقديم تجربة تجمع بين المنافسة الزراعية والتثقيف التراثي من خلال أنشطة تسلط الضوء على مكانة النخلة بوصفها أحد أبرز رموز الهوية الإماراتية، ودورها في ترسيخ قيم العمل والإنتاج والحفاظ على الموروث الوطني.

وتبرز مسابقات الرطب بوصفها أحد أهم محاور المهرجان، حيث يعرض المزارعون ثمار جهود امتدت لأشهر من العناية بالنخيل، بدءاً من تجهيز المزارع وتنظيم عمليات الري، مروراً بالتكريب والعناية بالعذوق وحماية الثمار، وصولاً إلى اختيار الموعد الأمثل لعملية «الخراف». وتمثل هذه الممارسات خبرات تراكمت عبر عقود، تناقلتها أجيال أبناء الواحات وطوروها بما يسهم في المحافظة على جودة الإنتاج وتنوع أصنافه.

وفي ساحة المزاينة، يجد المشاركون فرصة لتقييم إنتاجهم ومقارنته بإنتاج المزارعين الآخرين، ولاسيما أصحاب الخبرة الطويلة، بما يتيح الوقوف على أثر العناية الزراعية في جودة الرطب وتجانس حجمه ولونه وسلامته، كما تشكل النقاشات المصاحبة لإعلان النتائج منصة مفتوحة لتبادل التجارب والخبرات في مشهد يعزز التعلم المباشر بين المزارعين ويثري المعرفة الزراعية لدى الأجيال الجديدة.

كما تفتح مسابقات النخبة والفواكه آفاقاً أوسع لتبادل المعرفة بين المشاركين والزوار من خلال استعراض أصناف متنوعة من الرطب والفواكه التي تشتهر بها واحات العين، والتعريف بخصائص كل صنف، واحتياجاته الزراعية، ومواعيد نضجه، وأساليب العناية به طوال الموسم، بما يعكس ثراء البيئة الزراعية في المنطقة.

ولا يقتصر نقل الخبرات على الجانب الزراعي، بل يمتد إلى مختلف الفعاليات التراثية المصاحبة للمهرجان، حيث يطلع الأطفال والشباب على الحرف التقليدية من خلال مشاهدة الحرفيين والحرفيات أثناء ممارسة أعمالهم، والمشاركة في الورش التعليمية والأنشطة التفاعلية والمسابقات اليومية التي تقدم التراث بأسلوب مشوق.

ويجسد مهرجان «العين للرطب» رؤية تهدف إلى الحفاظ على الإرث الزراعي والثقافي لدولة الإمارات من خلال توفير منصة تجمع الخبرة المتراكمة بالحماس الشبابي.