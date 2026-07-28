دورة تدريبية حول «حفظ الوثائق في الجهات الحكومية»

نظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية دورة تدريبية افتراضية لموظفي الجهات الحكومية في دولة الإمارات، وركزت الدورة على تأهيل المختصين لإعداد الأدوات الفنية المعتمدة في إدارة الوثائق، وفي مقدمتها خطة حفظ الوثائق في الجهات الحكومية، التي تُعدّ إحدى الركائز الأساسية لتنظيم الوثائق في دورة حياتها، وتحديد مدد الاحتفاظ بها في مختلف مراحلها العمرية، كما تناولت آليات تطبيق الخطة في الجهات الحكومية، بدءاً من مرحلة حفظ الوثائق في المكاتب الإدارية، ومروراً بإيداعها في وحدات حفظ الوثائق لدى الجهات الحكومية، ووصولاً إلى تحديد مصيرها النهائي، سواء بالحفظ الدائم باعتبارها جزءاً من الذاكرة الوطنية أو إتلافها وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.