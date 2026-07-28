وفاة كايغو هيغاشينو سيد الرواية البوليسية اليابانية

توفي الكاتب الياباني، كايغو هيغاشينو، أحد أبرز مؤلفي الروايات البوليسية أو كما يعرف بسيد الرواية البوليسية الحائز جوائز أدبية عدة، عن 68 عاماً، على ما أعلنت دار «كودانشا» للنشر، أمس. وللكاتب أكثر من 106 مؤلّفات نُشرت في 41 بلداً ومنطقة، وبيع منها أكثر من مئة مليون نسخة في اليابان وحدها، بحسب دار كودانشا، وتم اقتباس أكثر من 20 من رواياته للشاشة، وذكرت دار كودانشا، في بيان، أن «القصص التي ألفها ستستمر حتماً في أسر عدد لا يحصى من القرّاء»، موضحة أن الروائي «توفي جرّاء إصابته بسرطان القولون»، وأنه ووري الثرى في مراسم اقتصرت على العائلة، ووُلِد هيغاشينو في عام 1958 في مقاطعة أوساكا بغرب اليابان، ودرس الهندسة الكهربائية، قبل أن ينطلق في عالم الأدب عام 1985، مع صدور روايته «هوكاغو» (بعد المدرسة) التي فازت بجائزة «إيدوغاوا رانبو» المرموقة، وفي فرنسا حصل عام 2010 على جائزة الرواية الدولية في مهرجان كونياك للرواية البوليسية، عن كتابه «البيت الذي توفيت فيه في الماضي».