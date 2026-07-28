باحثون: النوم الكافي عامل مهم للوقاية من السمنة

كشفت دراسة أجراها باحثون في كلية فاغيلوس للأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا، أن تقليص مدة النوم الليلي بنحو 80 دقيقة يومياً يسهم في زيادة الوزن وارتفاع مستويات الخمول، ما يُعزّز خطر الإصابة بالسمنة وما يرتبط بها من مشكلات صحية، ووفقاً لما نشره موقع «ساينس ديلي»، أظهرت نتائج الدراسة أن البالغين الذين قلّصوا مدة نومهم بنحو 80 دقيقة يومياً على مدى ستة أسابيع، اكتسبوا في المتوسط نحو نصف كيلوغرام.

وقالت أستاذة الطب التغذوي في قسم الطب ومعهد التغذية البشرية بجامعة كولومبيا قائدة الدراسة، ماري بيير سانت أونج: «تُظهر نتائجنا أن الحصول على قسط كافٍ من النوم قد يساعد في تقليل خطر زيادة الوزن والأمراض المرتبطة بالسمنة، مثل أمراض القلب والسكري».

وأوضحت الباحثة أن معظم الدراسات السابقة، التي ربطت بين قلة النوم والسمنة، ركزت على الحرمان الشديد من النوم، إذ اقتصرت ساعات النوم فيها على نحو أربع ساعات فقط، ما ثبت أنه يزيد الشهية والإفراط في تناول الطعام، وبالتالي يرفع احتمالات زيادة الوزن.

أما الدراسة الحالية، فركزت على الحرمان المزمن الطفيف من النوم، وهو نمط يعانيه نحو 30% من البالغين، وشملت الدراسة 95 شخصاً بالغاً ينامون عادة بين سبع وثماني ساعات يومياً، وخلال فترة استمرت ستة أسابيع، أخر المشاركون موعد نومهم المعتاد بنحو 90 دقيقة، ثم عادوا خلال فترة مماثلة إلى جدول نومهم الطبيعي.

وأظهرت النتائج أن المشاركين أصبحوا أقل نشاطاً خلال فترة تقييد النوم، إذ ارتفع متوسط وقت الخمول لديهم بنحو 17 دقيقة يومياً، إلى جانب زيادة طفيفة في الوزن.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تضيف دليلاً جديداً على أهمية النوم الكافي والمنتظم، بوصفه أحد العوامل المؤثرة في الحفاظ على وزن صحي.