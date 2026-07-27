من مجد المستطيل الأخضر.. رونالدو يطرق أبواب السينما

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لخوض تجربة جديدة بعيداً عن ملاعب كرة القدم، بعدما انضم إلى فريق إنتاج المسلسل الدرامي البريطاني Day 1s، في خطوة تمثل أولى محطاته البارزة في عالم الدراما التلفزيونية.

وبحسب ما أوردته صحيفة The Sun، فإن رونالدو لن يكتفي بالظهور في العمل، بل سيشارك أيضاً بصفته منتجاً تنفيذياً، إلى جانب المخرج البريطاني الشهير ماثيو فون.

ويستعرض المسلسل كواليس عالم كرة القدم من منظور درامي، مع التركيز على قصص اللاعبين والتحديات التي يعيشونها داخل وخارج المستطيل الأخضر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة استثمارات رونالدو المتنوعة خارج الرياضة، والتي شملت الإعلام، والفنادق، واللياقة البدنية، والتقنيات الرقمية، في إطار سعيه لبناء علامة تجارية عالمية تتجاوز حدود كرة القدم.

ومن المتوقع أن يجذب المشروع اهتماماً واسعاً من عشاق كرة القدم والدراما على حد سواء، خاصة أن اسم كريستيانو رونالدو يعد من أكثر الأسماء تأثيراً على مستوى الرياضة والترفيه في العالم.