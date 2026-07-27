رغم سُمعتها الطيبة .. 3 أشياء لا تتناولها على الريق أبداً

تُعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات خلال اليوم، لكن بعض الأطعمة والمشروبات التي اطمأن لها الناس واعتادوا تناولها في الصباح قد لا تكون الخيار الأفضل عند تناولها على معدة فارغة، أو "على الريق" كما يقال.

فهذه الأطعمة قد تسبب لدى بعض الأشخاص تهيجًا في الجهاز الهضمي أو زيادة في حموضة المعدة، رغم السمعة الطيبة التي تتميز بها، أو بعضها على الأقل، ويحذر خبراء التغذية من الإفراط في تناول بعض الخيارات صباحًا قبل تناول أي طعام آخر، ويقدمون بدائل تساعد على بدء اليوم بطريقة أكثر توازنًا:

الحليب

رغم أن الحليب يُعد خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار، فإن تناوله على معدة فارغة قد يسبب لدى بعض الأشخاص الشعور بالثقل أو الحموضة واضطرابات في الجهاز الهضمي. وينصح الخبراء بتناوله ضمن وجبة متكاملة، مثل إضافته إلى الشوفان أو تناوله مع المكسرات، للمساعدة على تحسين عملية الهضم.



الفاكهة

تتميز الفواكه بغناها بالفيتامينات والألياف، إلا أن تناولها منفردة على معدة فارغة قد يؤدي إلى الانتفاخ أو الغازات لدى بعض الأشخاص، خاصة من يعانون حساسية تجاه أنواع معينة.

كما أن امتصاص سكرياتها بسرعة قد يتبعه الشعور بالجوع بعد فترة قصيرة، لذلك يُفضل تناولها مع الزبادي أو المكسرات أو البذور لتعزيز الشبع وإبطاء امتصاص السكريات.

القهوة السوداء

يبدأ كثيرون يومهم بفنجان من القهوة، لكن شرب القهوة السوداء على معدة فارغة قد يزيد من حموضة المعدة أو يفاقم أعراض الارتجاع لدى بعض الأشخاص. وقد يؤدي أيضًا إلى الشعور بالتوتر أو الارتعاش لدى من لديهم حساسية تجاه الكافيين، لذا يُنصح بتناول وجبة خفيفة قبل شربها أو إضافة الحليب إليها لتخفيف تأثيرها على المعدة.