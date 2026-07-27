كيف أصبح الأثرياء أثرياء ؟! 10 أسرار لن يقولوها لك

يحلم ملايين الشباب حول العالم بالثراء والعيش في بحبوحة مالية، ورغم أن تحقيق هذا الحلم يبدو صعباً، لكنه مع الكثير من الخطط والتفكير الصحيح قد يكون ممكناً جداً.

وإذا استعرضت أبرز الأسرار المالية التي اتبعها الأثرياء لتكوين ثرواتهم، وتتبعت سلوكيات هؤلاء الأثرياء للوصول إلى حلمهم، ستكتشف أن القليل من هؤلاء الأثرياء من يفشي السر أو يتحدث عنه.

وهُناك العديد من الطرق والعادات التي يحرص الأثرياء على تنفيذها وإتباعها في حياتهم العملية لزيادة حجم ثروتهم، وقد تم تداولها في العديد من الأبحاث والمقالات والكتب المُتخصصة لكنهم يبقونها سراً، ومن أبرزها:

بناء الأصول وليس زيادة الدخل:

يعتقد الكثير من الشباب بأن الطريق إلى تحقيق حلم الثراء يبدأ من خلال الحصول على راتب كبير، إلا أن العديد من الدراسات أشارت إلى أن ارتفاع الدخل وحده لا يصنع الثروة، وهناك العديد من أصحاب الدخل المرتفع يعانون من ضعف صافي الثروة بسبب ارتفاع إنفاقهم فيما ينجح آخرون أصحاب دخل متوسط في تكوين ثروات وذلك من خلال شراء الأصول التي تدر دخلاً أو ترتفع قيمتها مع مرور الوقت، مثل الأسهم وصناديق المؤشرات والعقارات. فالثروة الحقيقية يتم قياسها بما تمتلكه من أصول، وليس بما تحصل عليه من دخل شهري.

يعيشون بأقل من إمكانياتهم:

هناك صورة نمطية لدى الكثيرين بأن الثراء مُرتبط بالسيارات الفارهة والقصور الفخمة وهذه الصورة ليست دقيقة دائماً، حيث أن الكثير من أصحاب الملايين يعيشون حياة متواضعة بعكس ما يتوقعه الناس، ويحرصون أيضًا على ألا يرتفع مستوى إنفاقهم بنفس سرعة ارتفاع دخلهم. وأشارت الأبحاث إلى أن مقاومة ما يًعرف بـ"تضخم نمط الحياة - Lifestyle Inflation" يعد من أهم أسباب زيادة الثروة على المدى الطويل، حيث يتم توجيه الفائض المالي إلى الاستثمار بدلاً من الاستهلاك.

ربح الأموال حتى أثناء النوم:

من أكبر الفروق بين أصحاب الثروات وغيرهم من الناس، هو أن الأثرياء لا يعتمدون فقط على ساعات العمل مقابل الأجر بل يحرصون على امتلاك أصول تولد دخلاً لهم حتى أثناء النوم.

ومن أبرز هذه المصادر: أرباح الأسهم، الإيجارات العقارية، أرباح المشروعات، حقوق الملكية الفكرية، الاستثمارات طويلة الأجل ومع مرور الوقت يصبح العائد على رأس المال من أهم المحركات الرئيسية لنمو الثروة، بحسب ما جاء في كتاب: The Millionaire Next Door.

الإنتباه إلى أهمية الوقت:

هناك الكثير من الأشخاص الذين يقضون سنوات في البحث عن أفضل استثمار، فيما يبدأ الأثرياء الاستثمار بشكل مُبكر حتى لو كانت العوائد عادية، ويعود ذلك إلى قوة الفائدة المركبة، حيث تحقق الأرباح عائداً على الأرباح السابقة مما يجعل الزمن عاملاً أكثر أهمية من محاولة اقتناص أعلى عائد سنوي.

الحرية المالية أهم من المظاهر:

أشارت دراسات "المليونير المجاور" إلى أن عددا كبيرا من الأثرياء يفضلون الاستقلال المالي على استعراض ثراءهم أمام الآخرين، حيث أن شراء سيارة أغلى أو منزل أكبر قد يمنح انطباعاً بالثراء لدى الناس، إلا أن في الوقت نفسه قد يقلل القدرة على الادخار والاستثمار وبشكل خاص إذا كانت تلك المظاهر ممولة من خلال الديون.

التخطيط المالي ووضع ميزانية:

من أكثر المفاهيم الخاطئة المنتشرة بأن إعداد الميزانية يقتصر على أصحاب الدخل المحدود، إلا أن دراسة منشورة في Journal of Financial Service Professionals أظهرت بأن الأفراد الأكثر نجاحاً في تكوين الثروة هم الأكثر التزاماً بالتخطيط المالي وإعداد الميزانيات والادخار بشكل منتظم ووضع أهداف مستقبلية واضحة، بحسب مقال "تقييم مهام وسلوكيات تراكم الثروة" المنشور على موقع "EBSCO host".

نظرة الأثرياء للديون:

بشكل عام لا ينظر الأثرياء إلى الديون بالطريقة نفسها، حيث يفرقون بين الديون الاستهلاكية مثل بطاقات الائتمان والقروض لشراء الكماليات، وبين الديون الاستثمارية والتي تُستخدم لشراء أصل يحقق دخلاً أو ترتفع قيمته في المستقبل. ولذلك يسعى الأثرياء إلى تجنب الديون التي تستهلك دخلهم، بينما قد يستخدمون التمويل بحذر حينما يزيد من قيمة استثماراتهم.

الإستثمار في المعرفة:

معظم أصحاب الثروات يخصصون وقتاً مستمراً يتعلمون من خلاله الاقتصاد والاستثمار والضرائب وإدارة الأعمال، حيث أن المعرفة المالية تقلل الأخطاء المُكلفة وتساعد على اتخاذ قرارات أفضل بشأن الادخار والاستثمار وإدارة المخاطر، بحسب ما جاء في مقال "7 عادات يوصي بها الأغنياء لبناء الثروة والحفاظ عليها" المنشور على موقع "Kiplinger".

قياس الثروة بصافي القيمة:

بشكل عام لا يهتم الأثرياء كثيراً بحجم الراتب، بل أنهم يراقبون صافي الثروة، وهو الفرق بين قيمة الأصول التي يمتلكونها وإجمالي الالتزامات والديون، وقد يكون شخص يتقاضى راتب متوسط أكثر ثراءً من شخص آخر يحصل على أضعاف دخله وذلك لأن ديونه أقل واستثماراته أكبر.

الصبر:

أظهرت العديد من الدراسات بأن بناء الثروة عملية تستغرق العديد من السنوات وربما العقود، وليس أشهرا معدودة. لذلك يبتعد معظم المستثمرين الناجحين عن المضاربات السريعة ومحاولات الثراء السريع، ولكنهم يعتمدون على الاستثمار المنتظم والانضباط المالي والاحتفاظ بالأصول لفترات طويلة، بحسب ما جاء في كتاب: The Millionaire Next Door