العراق .. وفاة طبيب شاب بصعقة كهربائية في يوم افتتاح عيادته

توفي الطبيب الحسين باسم عبد الحميد البدري إثر تعرضه لصعقة كهربائية، في حادثة مأساوية تزامنت مع اليوم الأول لافتتاح عيادته الطبية.

وأثارت الحادثة حالة من الحزن في مدينة الناصرية العراقية، حيث نعاه أهله ومحبوه بكلمات مؤثرة، مستذكرين سيرته الطيبة وأخلاقه الحسنة.

ورحل الطبيب قبل أن يبدأ مشواره المهني ويحقق حلمه بافتتاح عيادته، في فاجعة تركت أثراً واسعاً بين معارفه وأبناء منطقته.