أكبر "يوتيوبر" للطبخ في العالم تدخل "غينيس" بعمر 96 عامًا

حصدت سيدة مسنة بعمر 96 عامًا، لقب أكبر “يوتيوبر” على قيد الحياة للطعام والطبخ في العالم، لتسجّل الرقم القياسي في موسوعة “غينيس”، بعد أن حولت وصفاتها العائلية المكتوبة بخط اليد إلى محتوى رقمي تابعه ملايين الأشخاص.

ونالت الجامايكية إيلين تشين، المقيمة في الولايات المتحدة، اللقب بعدما جمعت مع حفيدها لوكاس وونغ، نحو ثلاثة ملايين متابع عبر منصات “إنستغرام، وتيك توك، ويوتيوب، وفيسبوك”.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، أعادت إيلين إعداد أطباقها أمام الكاميرا مستعيدة وصفاتها القديمة التي تحتفظ بها داخل حقيبة من الخيش تشبه كيس أرز بسمتي بني اللون.