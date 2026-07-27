بصحن من الشوفان يومياً يمكنك إنقاذ قلبك

كشفت مراجعة طبية شملت أحدث الدراسات حول التغذية وصحة القلب أن الاعتماد على الشوفان كوجبة يومية يمثل خطوة أساسية لحماية الجهاز الدوري والحد من مخاطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية والأزمات القلبية، وذلك بفضل غناه بالألياف الذائبة والمضادات القوية للأكسدة.

ويُعزى التأثير المباشر للشوفان في خفض الكوليسترول الضار إلى احتوائه على ألياف "بيتا جلوكان"، وهي ألياف تُشكل هلامًا لزجًا داخل الجهاز الهضمي يمنع امتصاص الكوليسترول والدهون في الدم.

ووفقًا لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن تناول 3 غرامات يوميًا من ألياف بيتا جلوكان يكفي لتقليل مستويات الكوليسترول الكلي بنسبة تصل إلى 5%، ما يحد من تراكم اللويحات وتصلب الشرايين.

ولا تقتصر فائدة هذه الألياف على تحسين مستويات الدهون، بل تمتد لتساعد في إدارة الوزن والتخلص من الدهون الحشوية الضارة المحيطة بالأعضاء الداخلية في البطن؛ حيث تعمل "بيتا جلوكان" على إبطاء عملية الهضم وتحفيز إفراز هرمونات الشبع في المخ، ما يقلل من السعرات الحرارية المستهلكة ويخفض ضغط الدم المرتفع تدريجيًا.

إلى جانب ذلك، يحظى الشوفان بمركبات فريدة يُطلق عليها "أفينانثراميدات"، وهي مضادات أكسدة حصرية في هذا النبات تحارب التهابات الشرايين وتحسن من استجابة الجسم للأنسولين.

وتسهم هذه المركبات في ضبط مستويات سكر الدم، سواء عند الصيام أم بعد الوجبات، ما يحمي الأوعية الدموية من التلف الناجم عن ارتفاع السكر، خاصة لدى مرضى السكري الذين يواجهون خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة مضاعفة.

ويُعد استبدال المخبوزات المعالجة أو السكريات بوعاء من الشوفان خيارًا غذائيًا متكاملًا؛ فهو ينظم عملية الأيض، ويرمم ميكروبيوم الأمعاء لتعزيز عملية التمثيل الغذائي للكوليسترول، ما يجعله سوبرفود لا غنى عنه للحفاظ على سلامة الشرايين وقوة القلب على المدى الطويل.