على رأسهم حسام حسن .. 10 شخصيات متهمة بـ "تشويه سمعة الأرجنتين "

وضع مقال رأي نشره موقع قناة "تي إن" الأرجنتينية، مدرب منتخب مصر حسام حسن، ضمن قائمة تضم شخصيات رياضية وفنية وسياسية وإعلامية، اتهمها الكاتب بالمشاركة في ما وصفه بـ"حملة عالمية لتشويه صورة الأرجنتين" عقب نهاية كأس العالم 2026.

واستند المقال إلى تصريحات حسام حسن عقب خسارة منتخب مصر أمام الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث شن المدرب المصري هجوماً حاداً على الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسييه، قائلاً إن منتخب بلاده تعرض للظلم، كما اتهم الأرجنتين بـ"سرقة المباراة" وأوضح أنه سيقاطع البطولة بعدما حدث من التحكيم ضد فريقه.

ووصف الكاتب تصريحات حسام حسن بأنها "الهجوم الأول" ضمن سلسلة انتقادات تعرضت لها الأرجنتين خلال البطولة وبعدها، قبل أن يستعرض مواقف عدد من الشخصيات، من بينها عمدة نيويورك زهران ممداني، والصحفي البريطاني بيرس مورغان، والممثل صامويل إل. جاكسون، والمغنية روزاليا.

وخسرت الأرجنتين المباراة النهائية بهدف دون رد أمام إسبانيا لتفقد فرصة التتويج للمرة الثانية على التوالي.

وتعرض منتخب الأرجنتين لانتقادات لاذعة خلال كأس العالم 2026، بسبب النهج الذي انتهجه وهو ما اعتبره كثيرون أسلوباً عنيفاً ومبالغاً في الالتحامات، ما تسبب في عدد من المواجهات المتوترة مع المنافسين.

وفي الهزيمة أمام إسبانيا تلقى إنزو فرنانديز بطاقة حمراء في الشوط الثاني، فيما شوهد زميلاه ناهويل مولينا ولياندرو باريديس وهما يشتبكان مع عدد من لاعبي إسبانيا بعد صافرة النهاية.

واستمرت تلك التصرفات، بحسب التقرير، خلال مراسم التتويج، عندما أدار جميع لاعبي الأرجنتين ظهورهم تقريباً أثناء رفع المنتخب الإسباني لكأس العالم.