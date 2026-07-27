صيني يعاني من مرض نادر: جلدة رأسه تبدو شفافة وكأن دماغه يظهر من تحتها

عانى رجل من وسط الصين لفترة طويلة من فروة رأسه التي تبدو وكانها شفافة وظهور طيات تشبه تجاعيد الدماغ، إلى أن وجد أخيرًا جراح تجميل قادرًا على علاج حالته.

وخضع الشاب البالغ من العمر 23 عامًا، والمنحدر من مقاطعة هونان، ويُدعى لي، لعملية جراحية مؤخرًا في مستشفى تشونغنان التابع لجامعة ووهان.

ولاحظ لي لأول مرة تصلب فروة رأسه قبل عدة سنوات. ومع تفاقم الحالة، ازدادت سماكة فروة رأسه وتكاثرت، مما أدى إلى ظهور مساحات واسعة من الطيات غير المنتظمة التي تشبه أنسجة الدماغ. وبحلول سن الرابعة عشرة، غطى الجلد المتصلب نصف فروة رأسه، مما أثر بشكل كبير على مظهره.

وتحمّل لي ضغطًا نفسيًا هائلًا، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ ستار" فطلب المساعدة من مستشفى محلي. حاول الأطباء هناك إجراء عملية توسيع للجلد. وفي السنوات اللاحقة، زار لي عدة مستشفيات، لكن جميعها رفضت إجراء الجراحة لأن المحاولة الفاشلة السابقة تركت ندوبًا على فروة رأسه، مع وجود كمية ضئيلة من الجلد السليم المتاح للاستبدال.

وبعدها لجأ الشاب إلى قسم الجراحة التجميلية بمستشفى تشونغنان التابع لجامعة ووهان، حيث شخّص الطبيب حالة لي النادرة المعروفة باسم "تجعّد فروة الرأس"، والتي تتميز بزيادة سُمك الأنسجة الرخوة في فروة الرأس.

ويُعتقد أن هذه الحالة ليست خلقية، على الرغم من أن أسبابها لا تزال مجهولة. كما أنها لا ترتبط بأي اضطرابات كامنة، وتؤثر فقط على المظهر.

ووضع الفريق الطبي خطة جراحية دقيقة استغلت ندوب لي الموجودة، مما ساهم في زيادة استخدام فروة رأسه السليمة مع السماح لها بالتمدد لتغطية المنطقة المستأصلة.

وفي يوليو من العام الماضي، أجرى الأطباء المرحلة الأولى من الجراحة، حيث زرعوا موسعات في موضعين على رأس لي. وقاموا بحقن سائل بشكل دوري لتمديد فروة رأسه السليمة تدريجيًا استعدادًا للمرحلة الثانية، حيث سيتم إزالة الأنسجة غير الطبيعية وإصلاح الجرح. استغرق الفريق الطبي أحد عشر شهرًا لتمكين لي من استعادة كمية كافية من أنسجة الجلد السليمة.

وقد أجرى الفريق مؤخرًا عملية جراحية ناجحة من المرحلة الثانية استغرقت ثلاث ساعات، وحققت نتائج إيجابية. وأصبح بإمكان فروة رأسه الآن أن ينمو الشعر بشكل طبيعي، وتبدو مشابهة لفروة رأس الآخرين.