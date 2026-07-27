دراسة: كلما قل وقت النوم زاد الوزن

وجد باحثون في كلية فاجيلوس للأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا أن تقليل وقت النوم الليلي 80 دقيقة يوميا قد يؤدي إلى السمنة المصحوبة بالخمول.

واكتشف البحث وفقا ل" ساينس ديلي "أن البالغين الذين قللوا من نومهم الليلي بنحو 80 دقيقة لمدة ستة أسابيع اكتسبوا في المتوسط ​​نصف كيلوغرام، وقضوا وقتاً أطول في الخمول.

وتقول ماري بيير سانت أونج، أستاذة الطب التغذوي في قسم الطب ومعهد التغذية البشرية بجامعة كولومبيا، وقائدة الدراسة: "تُظهر دراستنا أن الحصول على قسط كافٍ من النوم قد يُساعد في تقليل خطر زيادة الوزن والأمراض المرتبطة بالسمنة، مثل أمراض القلب والسكري. يميل الناس إلى اكتساب الوزن خلال مرحلة البلوغ، وتُعد السمنة عامل خطر رئيسي لأمراض القلب. لكن التركيز على اتباع نظام غذائي صحي وممارسة المزيد من النشاط البدني للحد من زيادة الوزن هو تبسيط مُفرط، وقد يصعب الالتزام به". ركزت معظم الأبحاث السابقة التي تربط بين قلة النوم والسمنة على الحرمان الشديد من النوم، حيث اقتصرت ساعات النوم في كثير من الأحيان على أربع ساعات فقط. وقد أظهرت هذه الدراسات أن الحرمان الشديد من النوم قد يزيد الشهية والإفراط في تناول الطعام، وهما عاملان يساهمان في زيادة الوزن.

ودرس الباحثون آثار الحرمان المزمن الطفيف من النوم، وهو نمط يعاني منه حوالي 30% من البالغين. وشملت الدراسة 95 بالغًا ينامون عادةً ما بين 7 و8 ساعات كل ليلة. خلال فترة الدراسة التي استمرت ستة أسابيع، أخّر المشاركون موعد نومهم المعتاد بمقدار 90 دقيقة. وخلال فترة أخرى استمرت ستة أسابيع، اتبعوا جدول نومهم المعتاد.

خلال المرحلتين، ارتدى المشاركون أجهزة مراقبة معصمية لتتبع النوم والنشاط البدني. كما قاس الباحثون وزن الجسم، ومحيط الخصر، وتكوين الجسم، ومستويات الصيام لعدد من الهرمونات المسؤولة عن تنظيم الشهية.ووجد الباحثون أن المشاركين أصبحوا أقل نشاطًا خلال مرحلة تقييد النوم. في المتوسط، زاد وقت الخمول بمقدار 17 دقيقة يوميًا.

وتُضاف هذه النتائج إلى الأدلة المتزايدة التي تُشير إلى أن الحصول على قسط كافٍ من النوم بانتظام قد يلعب دوراً هاماً في الوقاية من زيادة الوزن وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسمنة.