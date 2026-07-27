حين يتحوّل القماش إلى منحوتة..غوراف غوبتا يرسم مستقبل الأزياء الهندية

في وقت أصبحت الهند واحدة من أسرع أسواق الموضة الفاخرة نمواً في العالم، لم تعد عروض الأزياء الراقية فيها مجرد مناسبات لاستعراض أحدث التصاميم، بل تحوّلت إلى منصات تؤكد قدرة المصممين الهنود على منافسة أكبر دور الأزياء العالمية، عبر مزج الإرث الحِرَفي العريق برؤى تصميمية معاصرة، ومن قلب مدينة مومباي قدّم المصمم الهندي، غوراف غوبتا، أحدث مجموعاته للأزياء الراقية، في عرض جسّد فلسفته الإبداعية القائمة على تحويل القماش إلى منحوتات فنية نابضة بالحياة.

جاء العرض ليؤكد المكانة التي بات يحتلها غوبتا في عالم الـ«هوت كوتور»، ليس بوصفه مصمماً هندياً ناجحاً فحسب، بل باعتباره أحد أبرز الأسماء العالمية التي استطاعت أن تمنح الأزياء الهندية هوية جديدة، تتجاوز الصورة التقليدية المرتبطة بالساري والتطريزات الكلاسيكية، نحو تصاميم جريئة تنتمي إلى المستقبل، من دون أن تتخلى عن جذورها الثقافية.

منذ الإطلالة الأولى، فرضت المجموعة شخصيتها الواضحة، إذ بدت العارضات كأنهن يحملن أعمالاً نحتية متحركة أكثر من كونها فساتين تقليدية، فاعتمد غوبتا على البناء الهندسي الدقيق، والقصات المنحوتة التي تلتف حول الجسد بانسيابية، مع أحجام درامية منحت كل قطعة حضوراً بصرياً قوياً.

وبرزت الأكتاف الضخمة، والطيات الملتفة، والخطوط الحلزونية، والامتدادات المنحنية التي تحيط بالجسم، في تصاميم بدت كأنها مستوحاة من حركة الأمواج، أو من تشكيلات الصخور، أو من الطاقة الكونية، وهي مفردات تتكرر باستمرار في أعمال المصمم، الذي يرى أن الأزياء يجب أن تكون فناً قادراً على إثارة المشاعر قبل أن تكون مجرد ملابس.

بين الحِرَفة والابتكار

اعتمدت المجموعة على خامات فاخرة، شملت الحرير الطبيعي، والأورغانزا، والتول، والكريب، إلى جانب أقمشة لامعة، منحت التصاميم انعكاسات ضوئية متغيّرة مع حركة العارضات، كما حضرت التطريزات اليدوية بكثافة، منفذة بتقنيات دقيقة، استغرقت ساعات طويلة من العمل داخل المشاغل الهندية، ما يعكس استمرار الاعتماد على الحِرَف التقليدية التي تشتهر بها الهند، مع توظيفها ضمن رؤى تصميمية حديثة.

ولم تقتصر الزخارف على التطريز وحده، بل ظهرت عناصر ثلاثية الأبعاد، وتكوينات مجسمة، وطبقات متعددة من الأقمشة، لتمنح القطع إحساساً بالحركة والعمق، بينما بدت بعض التصاميم أقرب إلى المنحوتات المعدنية، بفضل لمعان الخامات، والانحناءات الدقيقة.

اختار غوبتا لوحة ألوان جمعت بين الهدوء والدراما، حيث سيطرت درجات الأبيض والعاجي والأسود، إلى جانب الفضي والذهبي والأزرق المعدني، مع حضور محدود لألوان أكثر جرأة عزّزت الإحساس بالطاقة والحيوية.

لا ينظر غوراف غوبتا إلى الأزياء باعتبارها صناعة مرتبطة بالمظهر فقط، بل يعدّها وسيلة للتعبير الفني، لهذا، في الأغلب، تحمل مجموعاته أفكاراً تتعلق بالتحوّل، والقوة، والولادة الجديدة، والطاقة الإنسانية، وهي موضوعات يعبّر عنها من خلال الأشكال الانسيابية، والخطوط الدائرية، والبناء المعماري للملابس، وتمنح هذه الفلسفة تصاميمه هوية مختلفة عن كثير من المصممين.

اسم رسّخ حضوره عالمياً

يُعدّ غوراف غوبتا واحداً من أبرز مصممي الأزياء الراقية في الهند، وأسس علامته الخاصة عام 2005، قبل أن ينجح في نقلها إلى الساحة العالمية عبر مشاركاته المنتظمة في أسابيع الموضة الدولية، وعلى رأسها أسبوع باريس للأزياء الراقية.

كما اكتسب شهرة واسعة، بفضل اختيار نجمات عالميات عدة لتصاميمه على السجاد الأحمر وفي المناسبات الكبرى، من بينهن بيونسيه، وكاردي بي، وبريانكا شوبرا، وآيشواريا راي، وميغان ثي ستاليون، إضافة إلى عدد من نجمات هوليوود وبوليوود، الأمر الذي أسهم في تعزيز حضور الأزياء الهندية ضمن المشهد العالمي للأزياء الفاخرة.

ابتكار فني

مع كل مجموعة جديدة، يواصل غوراف غوبتا تأكيد أن الأزياء الراقية لم تعد تقتصر على الفخامة أو الحِرَفية العالية، بل أصبحت مساحة للابتكار الفني والتعبير الثقافي، حيث تتحوّل الفساتين إلى منحوتات متحركة، ويصبح العرض نفسه تجربة بصرية متكاملة، تتجاوز حدود منصة الأزياء التقليدية.

ازدهار الموضة الهندية

يأتي عرض غوراف غوبتا في وقت تشهد صناعة الأزياء الهندية تطوراً متسارعاً، مدفوعة بازدياد الطلب على الأزياء الفاخرة محلياً وعالمياً، إلى جانب الاهتمام المتنامي بالحِرَف التقليدية الهندية التي أصبحت تُشكّل عنصر جذب لكبرى دور الأزياء العالمية، كما أصبحت مومباي منصة رئيسة لاستضافة عروض الأزياء الراقية، مستفيدة من مكانتها الاقتصادية والثقافية، ومن الحضور المتزايد للمشاهير والمستثمرين ووسائل الإعلام العالمية، ما يُعزّز موقع الهند لاعباً مؤثراً في صناعة الموضة الدولية