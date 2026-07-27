الأميرة آن تحتفي بحوار الموضة بين كوريا وبريطانيا

لم تكن زيارة الأميرة آن، شقيقة ملك بريطانيا تشارلز الثالث، إلى معرض الأزياء المشترك بين كوريا الجنوبية وبريطانيا مجرد جولة بروتوكولية، بل جاءت احتفاءً بدور الموضة كجسر ثقافي يجمع بين الإبداع والهوية والتبادل الحضاري بين بلدين يمتلكان إرثاً غنياً في مجالات التصميم والفنون.

وتجولت الأميرة آن في أروقة المعرض، الذي احتضنته ساحة دونغ ديمون للتصميم في العاصمة الكورية سيؤول، حيث اطلعت على مجموعة من التصاميم التي تعكس التنوع والابتكار في عالم الأزياء، وتبرز التقاطع بين الرؤية البريطانية القائمة على التاريخ العريق في صناعة الموضة، والتوجه الكوري الحديث الذي أصبح خلال السنوات الأخيرة أحد أبرز المؤثرات في المشهد الإبداعي العالمي.

وخلال الزيارة، تابعت الأميرة الأعمال المعروضة التي جمعت بين تقنيات التصميم المعاصر والعناصر المستوحاة من الثقافة المحلية، في مساحة قدّمت نماذج من التعاون بين المصممين في البلدين، وأظهرت كيف يمكن للأزياء أن تتجاوز حدود الملابس، لتصبح لغة عالمية للتواصل والتعبير عن المجتمعات.

ويأتي المعرض في وقت تشهد الموضة الكورية انتشاراً عالمياً متزايداً، مع صعود جيل جديد من المصممين الذين يمزجون بين التراث الكوري والتقنيات الحديثة، ويقدمون رؤى مختلفة حول مستقبل الأزياء.