«وارنر براذرز» تطلق لعبة «كريبتونيت كولايدر»

أطلقت المدينة الترفيهية «عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي» لعبة «كريبتونيت كولايدر»، وهي أول لعبة جديدة تنضم إليها منذ افتتاحها عام 2018، لتقدم للزوّار تجربة تفاعلية مستوحاة من شخصية ليكس لوثر، أحد أشهر أشرار عالم «دي سي».

وتأخذ اللعبة الضيوف إلى مدينة ميتروبوليس ليخوضوا تجربة غامرة داخل مختبر ليكس كورب عبر منصة دوارة تتسع لـ32 شخصاً، تجمع بين المؤثرات البصرية والصوتية والحركة، ويتزامن إطلاق اللعبة مع فعاليات «موسم دي سي سوبر هيروز»، الذي يستمر حتى 30 أغسطس المقبل، ويضم عروضاً ترفيهية مباشرة، ولقاءات مع شخصيات الأبطال والأشرار، وتجارب تفاعلية متنوّعة.