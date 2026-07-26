توقيف ساعية بريد متقاعدة تعيش مع 80 قطة و12 كلبًا سرقتها أثناء تجوالها

أُلقي القبض على امرأة من فلوريدا تبلغ من العمر 77 عامًا بعد أن تبين عيشها مع 80 قطة في منزلها، جمعتها على طول مسار عملها السابق كساعية بريد.

وأثار الخبر تساؤلات سكان الأحياء القريبة ممن فقدوا قططهم، عما إذا كانت قد أخذت حيواناتهم الأليفة. وتم إنقاذ 92 حيوانًا، من بينها 80 قطة و12 كلبًا، من منزل في حي فوكسوود بمدينة ستيوارت يوم الإثنين.

ووصف الشريف جون بودنسيك هذه الحالة بأنها أسوأ حالة تكديس حيوانات شهدها. وقال الشريف إن قسم مراقبة الحيوانات حاول دخول المنزل لمدة أسبوع تقريبًا، لكن مالكته، غيل جوستينو، رفضت التعاون.

وقالت محطة " KGNS " أن سجلات المحكمة تظهر أن جوستينو تلقت أكثر من 40 مخالفة في عام 2015 بسبب سوء رعاية الحيوانات أو معاملتها بشكل غير لائق، ولكن تم إسقاط القضية.

ويعتقد المحققون الآن أن جوستينو جمعت العديد من القطط أثناء عملها كساعية بريد. وقد شغلت هذه الوظيفة منذ عام 1997، وفقًا لهيئة البريد الأمريكية.

بدورها علقت إحدى قاطنات الحي إن قطتها سافانا فُقدت قبل ثلاث سنوات. وهي تتساءل الآن عما إذا كانت سافانا واحدة من القطط الثمانين التي أُخرجت من المنزل، وعلى الفور أبدى عدد آخر من السكان ذات القلق.

ووُجهت إلى جوستينو تهمة القسوة على الحيوانات وحبسها. وأفاد مكتب الشريف أنه يُجري تحقيقًا مكثفًا لمعرفة ما إذا كانت الحيوانات تعود لأي شخص آخر، ويشجع الناس على الإبلاغ عن الحيوانات الأليفة المفقودة.