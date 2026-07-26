القبض على صيني زيف جنازة موته للهرب من عقوبة السجن

نشرت شرطة مقاطعة هونان الصينية مؤخرًا تفاصيل قضية غريبة تعود إلى يناير من العام الماضي. فقد أوقفت سيارة شرطة رجلاً يُدعى سي، ثم ألقت القبض عليه بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول. وكشف فحص سجله الجنائي أنه سبق أن ضُبط يقود سيارته بدون رخصة وهو مخمور مرتين، ما يعني أن سي كان يواجه خطر السجن للمرة الثالثة.

وأثناء إطلاق سراحه بكفالة، قرر سي أن خطر السجن كبير جدًا، فوضع خطة متطرفة لتجنب أي تبعات قانونية لقيادته تحت تأثير الكحول. فأقنع عائلته بمساعدته في تزييف موته وجنازته، ليتمكن من الهرب دون خوف من ملاحقة الشرطة له.

وفي يونيو من العام الماضي، شرع سي وعائلته في تنفيذ خطتهم الجريئة. فاشتروا نعشًا، ثم جهز سي مسرح موته. ونثر زجاجات أدوية فارغة في أرجاء منزله، وتدرب على حبس أنفاسه لفترات طويلة، بل واستخدم أجهزة تبريد للحفاظ على برودة جسده، وكل ذلك في محاولة لإيهام الناس بأنه توفي جرّاء جرعة زائدة من المخدرات.

وعلى الرغم من أن بعض الجيران أخبروا الشرطة لاحقًا أنهم رأوا جثة سي، إلا أن والدته وجدته غطتا وجهه بقطعة قماش، مدعيتين أن المخدرات شوّهت ملامحه. وأُقيمت الجنازة في اليوم نفسه، ولكن بينما كان النعش يُنزل إلى مثواه الأخير، كان سي قد انطلق بالفعل إلى مقاطعة يونان.

ولكن لسوء حظه ، لم تنتهِ هذه القصة بموته المُزيّف. إذ نقل موقع "أوديتي" أن الشرطة كشفت سريعًا عن بعض الخيوط غير الواضحة، مثل شراء نعش سي قبل وفاته، وعدم اتصال عائلته بالإسعاف أو إبلاغ الشرطة بوفاته المفاجئة.

وعلمت الشرطة لاحقًا أنه لم تُصدر شهادة وفاة لسي، ولا يوجد سجل لحرق جثته. ومما زاد من شكوكهم أن الجيران لم يروا وجهه قبل دفنه. وأكدت لقطات كاميرات المراقبة والسجلات المصرفية لاحقًا أن سي لا يزال على قيد الحياة، فأطلقت الشرطة حملة بحث واسعة النطاق للعثور عليه.

وأُلقي القبض على سي في أبريل من هذا العام، وحُكم عليه سريعًا بالسجن الجنائي لمدة خمسة أشهر وغرامة قدرها 20 ألف يوان (3000 دولار). ويجري حاليًا تحقيق جنائي منفصل لجمع الأدلة ضد والدته وجدته بتهمة مساعدة وإيواء مجرم.