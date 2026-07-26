محمود حميدة أفضل ممثل في مهرجان الدار البيضاء

فاز الفيلم ​المصري «شكوى رقم 713317» للمخرج ياسر شفيعي ‌وبطولة ​محمود حميدة وشيرين بالجائزة الكبرى لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في دورته السابعة التي أسدل الستار ⁠عليها أمس في المغرب.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم العراقي «فلانة» من إخراج زهراء غندور. ‌وحصل محمود حميدة على جائزة أفضل ممثل والتونسية ‌زينب المالكي على جائزة أفضل ‌ممثلة عن دورها في فيلم «كأن ‌لم تكن».

وذهبت ‌جائزة أفضل سيناريو للفيلم المغربي «النمل» من إخراج ياسين ​فنان. كما ‌نوهت ​لجنة التحكيم ⁠بالفيلم الوثائقي السعودي «ضد السينما» من إعداد وإخراج علي سعيد.

وفي فئة ​الأفلام ⁠القصيرة، ⁠فاز الفيلم المصري «قبل الظهر» للمخرج مروان الشافعي، وحصل الفيلم السوري «اسمي ⁠أمل» على جائزة أفضل تصوير، وذهبت جائزة أفضل سيناريو للفيلم العراقي «نوح» من إخراج مرتضى حرز الياسري.