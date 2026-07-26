بانكوك.. ملتقى لعشاق الحيوانات النادرة

استقطب معرض «ذا غراند إكزوتيك بيت آند بول بايثون إنترناشيونال 2026»، في العاصمة التايلاندية بانكوك، اهتمام مربي الحيوانات الغريبة وهواة اقتناء الزواحف، حيث عرض مئات الحيوانات النادرة والغريبة للبيع، وسط حضور واسع من المهتمين بهذا النوع من الهوايات.

وشهد المعرض مشاركة عدد كبير من المربين المتخصصين الذين قدموا أنواعاً متنوّعة من الزواحف من ثعابين، وسحالٍ وعناكب وحيوانات برمائية، مع توفير معلومات للزوّار حول طرق العناية بها وتربيتها في المنازل.

ويُعد المعرض من أبرز الفعاليات المتخصصة في الحيوانات الأليفة غير التقليدية في تايلاند، إذ يجمع المربين والتجار والهواة في مكان واحد، ويتيح لهم فرصة تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث مستجدات تربية الحيوانات الغريبة.

وتحظى ثعابين البول بايثون بشعبية كبيرة بين هواة الزواحف حول العالم، بفضل ألوانها وأنماطها الوراثية المتعددة وسهولة تربيتها مقارنة بأنواع أخرى، ما يجعلها من أكثر الحيوانات طلباً في مثل هذه المعارض. ويعكس الإقبال المتزايد على المعرض تنامي الاهتمام العالمي بالحيوانات الأليفة غير التقليدية، في وقت تشهد فيه تجارة الزواحف والكائنات الغريبة نمواً ملحوظاً بين الهواة، رغم استمرار الدعوات إلى تنظيم هذه التجارة بما يضمن حماية الأنواع والحفاظ على التنوّع البيولوجي.