«برج خليفة».. جمال من كل زوايا دبي

من كل الزوايا، وكيفما التُقطت الصورة في دبي، يظل برج خليفة يبدو شامخاً وعالياً يناطح السحاب في قلب مدينة دبي، حيث يبرز بارتفاعه المهيب وسط الأبراج المحيطة. وهنا كما يُرى من واجهة رأس الخور البحرية في دبي، وفي مقدمة المشهد يظهر قارب صغير يعبر المياه الهادئة، ما يضفي لمسة من الجمال والهدوء على المنظر، كما تعكس ألوان السماء الخافتة والأضواء المتناثرة في المدينة روعة دبي وتطورها العمراني.