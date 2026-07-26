6 مدن قديمة في جزر القمر على قائمة التراث العالمي

أُدرجت ست مدن قديمة في جزر القمر على قائمة التراث العالمي لليونسكو، أمس، في اعتراف من شأنه أن يُسهم في ضمان الحفاظ عليها.

وتشهد هذه المدن على فن العمارة السواحلية وسلطنات الأرخبيل القديم الواقع في المحيط الهندي، وشُيّد بعضها في القرن الثاني عشر على طول طرق التجارة في المحيط الهندي.

وتضم المدن أسواراً دفاعية وقصوراً ومساجد وساحات عامة، وشبكة من الأزقة الضيقة.

وأعرب وزير الثقافة في جزر القمر سعيد محمد علي سعيد عن «فخر عظيم»، قائلاً: «هذه المدن ليست مجرد مواقع تاريخية بالنسبة لنا، بل هي مدن نابضة بالحياة، حيث يواصل الناس الصلاة والتجارة والاحتفال بلحظات مهمة، تماماً كما فعل أسلافنا».

وأضاف: «هذا التراث هشّ، وفي بعض الأماكن مُعرّض للخطر حقاً. هذا التصنيف يُغيّر القواعد، فهو يُلقي علينا التزامات، ولكنه يفتح لنا أيضاً آفاقاً جديدة».