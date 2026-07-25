سبب صادم لحرائق الغابات في إيطاليا: قطط مربوطة بخرق مشتعلة

أدت تحقيقات الشرطة الإيطالية في موضوع حرائق الغابات إلى نتائج صادمة بعد أن اكتشفت صورا مُخيفة لقططٍ أُطلقت في الحقول وهي تحمل خرقًا مُبللة بالوقود.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أنه في جنوب إيطاليا هذا الأسبوع، وخلال التحقيقات في حرائق الغابات، "عثر المُحققون على أدلةٍ صادمة: قططٌ مربوط بأذيالها خرقٌ مُبللةٌ بسائلٍ قابلٍ للاشتعال. وقالت مصادر معنية للمحطة أن هذه الحيوانات أطلقت في الحقول، وركضت فيها، وساهمت في انتشار الحريق."

ويواصل رجال الإطفاء احتواء بؤر الحريق المُشتعلة قرب منتزه بولينو الوطني في كالابريا. وذكرت هيئة الإذاعة الإيطالية RAI أن فرق الإنقاذ نفّذت أكثر من 160 عملية إنقاذٍ في المنطقة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقًا لقناة SkyTG24، قدّمت الجمعية الإيطالية لحماية الحيوان والبيئة بلاغًا جنائيًا، وأعلنت عن مكافأةٍ قدرها 1000 يورو لمن يُدلي بمعلوماتٍ تُساعد في تحديد هوية مُرتكبي إضرام النار في القطط.

وتشهد أوروبا هذا العام موسم حرائق غابات متوترًا، وفقًا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي (EFFIS). وقد ساهم شتاءٌ ماطر في نمو نباتات جديدة أصبحت سريعة الاشتعال بعد ثلاث موجات حرّ متتالية هذا الصيف.

ويعتبر استخدام القطط لنشر الحرائق ليس بالأمر الجديد في جنوب إيطاليا. ففي عام 2016، اتهمت سلطات صقلية المافيا باستخدام القطط لإشعال الحرائق في إحدى الحدائق الوطنية. وفي العام التالي، أفاد مسؤولون باستخدام الأسلوب نفسه لإشعال الحرائق خارج نابولي، بالقرب من جبل فيزوف.

وتشير بيانات العالمة الأمريكية لورين بيرسون من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، إلى أن جماعات المافيا غالبًا ما تُضرم النار في المناطق الحرجية لترسيخ سيطرتها على الأراضي، وأحيانًا تشتري الأراضي بأسعار باهظة بعد تدميرها.

وفي كالابريا، حذر دومينيكو كوستاريلا، من إدارة الحماية المدنية، من أن "وقف عمليات الحرق العمد قد يتطلب تغييرًا في المواقف المجتمعية" وقال"نحن نعود إلى العمل ونستأنف مهامنا، لكننا بحاجة إلى تغيير في طريقة التفكير .. هذه الأفعال لا إنسانية. للأسف، الإنسان هو عدو نفسه".