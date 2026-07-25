جلسة لامرأة بالإبر الصينية تتحول إلى كابوس

فوجئت امرأة من كراسنويارسك (سيبيرية) خضعت لجلسة واحدة من الوخز بالإبر لتخفيف ألم ساقها، أن سبب ألم ساقها المتزايد لم يكن سوى جلسة العلاج التي خضعت لها.

ونقل موقع "أوديتي" الحادثة مشيرا أنه بعد زيارتها لشخص يدعي أنه خبير في الوخز بالإبر في مدينتها، تفاقم الألم لديها حتى أصبحت غير قادرة على المشي، مما دفعها للذهاب إلى المستشفى.

وتبين بعد صور بالأشعة السينية وجود ما لا يقل عن عشر شظايا من الإبر مغروسة في ساق المريضة، وهي التي كانت تُسبب لها الألم المبرح. ولا يزال من غير الواضح كيف انكسر كل هذا العدد من إبر الوخز في ساقها بعد جلسة واحدة فقط، خاصةً وأن من قام بالوخز كان "خبيرًا".

وأخبرت المرأة السيبيرية الأطباء أنها استشارت معالجًا معروفًا بالوخز بالإبر في كراسنويارسك بسبب ألم ساقها. إلا أن حالتها ساءت بعد الجلسة الأولى، حيث اشتد الألم لدرجة أنها لم تعد قادرة على وضع أي وزن على قدمها.

وفي الوقت الحالي، وُصفت للمرأة مضادات حيوية وأدوية مضادة للالتهاب، لكن الأطباء حذروها من أنها إذا لم تتحسن حالتها، فستحتاج إلى جراحة كبرى في قدمها، إذ قد يصعب إزالة شظايا الإبر الصغيرة.