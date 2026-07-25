10 دراهم تكفي.. 170 مطعماً تقدّم أشهى الأطباق في دبي خلال أغسطس

تعود إلى دبي حملة «طبق بـ10 دراهم»، خلال شهر أغسطس، لتمنح سكان دبي وزوّارها فرصة الاستمتاع بتشكيلة واسعة من الأطباق والمذاقات من أشهر المطاعم والمقاهي في المدينة مقابل 10 دراهم فقط.

وتُقام الحملة خلال الفترة من 3 إلى 30 أغسطس، بمشاركة أكثر من 170 مطعماً موزّعة على أكثر من 700 موقع في مراكز التسوّق والمقاهي وصالات الطعام ووجهات تناول الطعام في مختلف أنحاء دبي، حيث يمكن للزوّار التوجه مباشرة إلى أي من المطاعم المشاركة وطلب طبق الدراهم الـ10 دون الحاجة إلى حجوزات مسبقة أو قسائم.

وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة المبادرة ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، بهدف إبراز التنوّع الكبير الذي يميز مشهد المأكولات في الإمارة، وتشجيع الجمهور على استكشاف مطاعم جديدة، إلى جانب دعم المطاعم المحلية وتعزيز تجربة تناول الطعام بأسعار تنافسية.

وتضم قائمة هذا العام مجموعة واسعة من الأطباق العالمية والإقليمية، مع حضور بارز للمأكولات الآسيوية، كما تشمل الخيارات الصيفية أطباقاً وحلويات منعشة.

وتسلط الحملة الضوء أيضاً على النكهات الإقليمية التي تحظى بشعبية واسعة في دبي، ولمحبي الحلويات، تقدم الحملة خيارات متنوعة.

وتؤكد الحملة أن خياراتها تناسب مختلف المناسبات، سواء كانت وجبة غداء سريعة، أو لقاءً مع الأصدقاء، أو استراحة قهوة، أو حلوى صيفية، أو عشاءً عائلياً، ما يجعلها فرصة لاكتشاف المزيد من المطاعم والنكهات بأسعار في متناول الجميع طوال شهر أغسطس.

وتشارك ديستريكت من زوماتو بصفة الشريك الرسمي لاستعراض المطاعم المشاركة، بما يسهّل على الجمهور التعرف إلى الوجهات والأطباق المتاحة ضمن الحملة.