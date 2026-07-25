عشاق الأبطال الخارقين يلتقون في «كوميك كون»

انطلقت في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا فعاليات ملتقى «كوميك كون» الدولي، أحد أكبر وأشهر تجمعات الثقافة الشعبية في العالم، وسط ترقب واسع لمشاركة استوديوهات «مارفل» التي تعود إلى الحدث بعد غياب، في دورة يتوقع أن تشهد إعلانات وعروضاً حصرية لأبرز الأعمال السينمائية والتلفزيونية المقبلة.

ومنذ تأسيسه عام 1970، تطوّر «كوميك كون» من تجمع محدود لمحبي القصص المصوّرة إلى منصة عالمية تجمع عشاق السينما والتلفزيون والألعاب والخيال العلمي، وتحوّلت قاعاته إلى مساحة تلتقي فيها الاستوديوهات الكبرى مع الجمهور، حيث تكشف عن مشروعاتها الجديدة، وتقدم لمحات أولى من أفلام ومسلسلات ينتظرها الملايين. ويحظى حضور «مارفل» هذا العام باهتمام خاص، بعد غياب الاستوديو عن فعاليات الدورة الماضية، إذ ينتظر الجمهور عودته إلى المنصة الرئيسة التي لطالما شهدت إعلانات مفصلية في تاريخ عالم الأبطال الخارقين.

ويتوافد آلاف الزوار إلى الحدث بملابس شخصياتهم المفضلة، في مشهد يجمع بين الترفيه والفن والتكنولوجيا، ويؤكد مكانة الحدث بوصفه إحدى أهم المنصات العالمية لصناعة الترفيه والثقافة الشعبية.