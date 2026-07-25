اللوفر أبوظبي يمزج بين الفن والسينما في عروض صيفية مجانية

يستعد اللوفر أبوظبي لاستقبال زواره هذا الصيف ببرنامج ثقافي جديد، يجمع بين روائع الفن السابع ومقتنيات المتحف، عبر سلسلة عروض سينمائية مجانية تقام ضمن برنامج «فن وفيلم»، الذي يهدف إلى إتاحة تجربة ثقافية مختلفة تربط بين الأعمال الفنية والقصص السينمائية، وتقدمها للعائلات وعشاق السينما في قالب تفاعلي.

ويُقام البرنامج كل يوم سبت خلال الفترة من 25 يوليو إلى 22 أغسطس 2026 في مسرح اللوفر أبوظبي، حيث يقدم خمسة من أشهر الأفلام العائلية العالمية، اختير كلٌّ منها ليتحاور مع إحدى القطع الفنية البارزة ضمن مجموعة مقتنيات المتحف، في تجربة تُسلّط الضوء على التقاطعات بين الفنون البصرية والسرد السينمائي، وكيف يمكن للأعمال الفنية أن تلهم القصص والشخصيات والأفكار التي تُشكّل ذاكرة السينما.

ويسعى البرنامج إلى توسيع تجربة زيارة المتحف، من خلال إتاحة فرصة للجمهور لاكتشاف الأعمال الفنية من منظور جديد يعتمد على السرد القصصي، إلى جانب الاستمتاع بأفلام حظيت بإشادة واسعة، وتركت بصمة في تاريخ السينما العائلية.

يفتتح البرنامج اليوم بعرض فيلم «علاء الدين» (1992)، المستوحى من العمل الفني «بساط مزين بالرصائع»، الذي يعكس ثراء الفنون الإسلامية وزخارفها وتقاليدها في فن الحكاية. ويروي الفيلم قصة لص شاب يعثر على مصباح سحري يقلب حياته رأساً على عقب.

وفي الأول من أغسطس، يعرض المتحف فيلم «وول-ي» (2008)، بالتزامن مع العمل الفني «عصارة البرتقال أ+ب» للفنان جان تانغلي، حيث يجمع بينهما الاهتمام بالآلات والأشياء المهملة، في قصة روبوت صغير يواصل تنظيف كوكب مهجور قبل أن يخوض مغامرة تغيّر مجرى حياته.

أما في الثامن من أغسطس، فيقدم البرنامج فيلم «راتاتوي» (2007)، المرتبط بالعمل الفني «طبيعة صامتة لحجرة المؤن»، الذي يحتفي بجماليات المكونات اليومية وتحويلها إلى أعمال فنية، بينما يروي الفيلم قصة الجرذ الموهوب «ريمي» الذي يسعى إلى تحقيق حلمه في عالم الطهي الراقي في باريس. ويُخصص 15 أغسطس لعرض الفيلم الكلاسيكي «بامبي» (1942)، المستوحى من العمل الفني «مشهد صيد خاص بشهر أغسطس»، والذي يتناول علاقة الإنسان بالطبيعة من خلال رحلة غزال صغير يكتشف الحياة بما تحمله من دهشة ونضج.

ويختتم البرنامج في 22 أغسطس بعرض فيلم «الأسد الملك» (1994)، المستلهم من العمل الفني «الأسد الضخم»، لاستكشاف المكانة الرمزية للأسد، بوصفه رمزاً للقوة والعظمة في ثقافات مختلفة، من خلال قصة «سيمبا» ورحلته لاستعادة مكانه الشرعي في «أرض العزة».

وتقام جميع العروض في مسرح اللوفر أبوظبي عند الساعة السادسة مساء، والدخول مجاني مع ضرورة الحجز المسبق، في إطار جهود المتحف لتقديم برامج ثقافية تجمع بين التعليم والترفيه، وتفتح أمام الجمهور آفاقاً جديدة للتفاعل مع الفن عبر وسائط إبداعية متنوعة.