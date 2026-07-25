«دبي للإعلام» تحصد جائزة «أفضل مبادرة رقمية للعام» في «غوف ميديا 2026»

أثرت مؤسسة دبي للإعلام سجل إنجازاتها بحصولها على جائزة «أفضل مبادرة رقمية للعام - فئة الإعلام»، ضمن مؤتمر وجوائز «غوف ميديا 2026» (GovMedia 2026)، الذي استضافته سنغافورة في يوليو الجاري، تقديراً للتغطية الرقمية التي قدمتها قناة «دبي الرياضية» لبطولة «كأس العرب 2025». ويعكس هذا التكريم نجاح المؤسسة في توظيف الابتكار، لتطوير العمل الإعلامي، ويبرز أثر حملاتها الرقمية في دعم مكانة دبي مركزاً رائداً لصناعة وإنتاج المحتوى.

وخلال البطولة التي استضافتها العاصمة القطرية، الدوحة، في ديسمبر الماضي، تولى فريق الإعلام الرقمي في «دبي الرياضية» إنتاج ونشر محتوى متنوع من داخل الملاعب وخارجها، شمل تغطية المباريات، والأهداف، والمؤتمرات الصحافية، وتفاعل الجماهير، والإحصاءات، وأبرز اللحظات التي شهدتها البطولة. كما قدمت القناة محتوى رياضياً مصمماً بحيث يتوافق مع طبيعة كل منصة رقمية، من بينها «إكس»، و«إنستغرام»، و«تيك توك»، و«فيس بوك»، مع التركيز على سرعة نقل الأخبار، ودقة المعلومات، والموضوعية في الطرح. وابتكر الفريق صيغاً تفاعلية لتناول موضوعات عدة، من بينها قرارات التحكيم، بهدف تشجيع الجمهور في مختلف أنحاء العالم العربي، على التفاعل والمشاركة، مع الحفاظ على أعلى المعايير المهنية.

وتمكنت مؤسسة دبي للإعلام من تجاوز التحديات المرتبطة بحقوق البث، والقيود الجغرافية المفروضة على نشر المحتوى عبر منصة «إنستغرام»، التي لم تكن تتيح تقييد المنشورات الفردية بحسب الموقع الجغرافي. وانطلاقاً من ذلك، عمل الفريق بالتعاون مع شركة «ميتا» على تطوير حلول مبتكرة مكّنت «دبي الرياضية» من تطبيق قيود جغرافية على مستوى الحساب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما أتاح مواصلة نشر محتوى البطولة مع الالتزام بمتطلبات وشروط حقوق البث الرقمي.

وقالت رئيسة القنوات التلفزيونية والإذاعية، سارة الجرمن: «يُمثّل هذا الإنجاز ثمرة نهج مؤسسي يقوم على تطوير المحتوى باستمرار، وتمكين فِرَق العمل من توظيف أحدث الأدوات الرقمية، لإنتاج تجارب إعلامية أكثر تفاعلاً وتأثيراً. وننظر إلى كل حدث بوصفه فرصة لاختبار أفكار جديدة، وتطوير أساليب مبتكرة تُعزّز ارتباط الجمهور بالمحتوى، وترتقي بجودة المنتج الإعلامي، بما يواكب التحولات المتسارعة في الإعلام الرقمي». وأعربت الجرمن عن اعتزاز «دبي للإعلام» بهذا الإنجاز، الذي يعكس كفاءة كوادرها، وقدرتها على تطوير المحتوى، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويدعم تنافسية المؤسسة وريادتها في الإعلام الرقمي على المستويين المحلي والإقليمي.

يُذكر أن مؤتمر «غوف ميديا» يُعدّ حدثاً سنوياً يُسلّط الضوء على المشروعات والمبادرات الحكومية المتميّزة في آسيا، وأفضل الممارسات التي تسهم في تطوير القطاع الحكومي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويحتفي بالتميّز في الأداء الحكومي.