رنج روفر تستعد لطرح"جي تي" خامس طراز في تشكيلتها

تستعد شركة رنج روفر البريطانية لطرح طراز "جي تي" ليكون خامس طراز ينظم للعلامة التجارية.

وقالت الشركة إن الطراز سيكون كهربائي بالكامل، وسيتم إطلاق نسخة هجينة من السيارة في الفترة المقبلة وذلك لتلبية احتياجات العملاء، مع جمع الفخامة المطلقة والأداء الاستثنائي والاعتمادية مهما كانت ظروف القيادة.

وتتمتع السيارة بتصميم يعتمد على البساطة والأناقة مع دمج التقنيات الحديثة بشكل غير ظاهر، وتضم المقصورة أيضاً شاشة معلومات وترفيه جديدة مستقلة، إلى جانب شاشة رقمية أمام السائق بدلاً من لوحة العدادات التقليدية، وتم إخفاء فتحات التهوية ومكبرات الصوت ضمن لوحة القيادة باستخدام خامات منسوجة فاخرة، ما يمنح المقصورة مظهراً راقياً وخالياً من العناصر البارزة.

ولم تعلن الشركة بعد عن مميزات السيارة أو سعرها.