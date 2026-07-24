أعلام الشواطئ.. رسائل البحر التي يجب أن تعرفها قبل السباحة

لا تقتصر أعلام الشواطئ على كونها ألوانًا مرفوعة على الساحل، بل تمثل نظامًا للتنبيه والإرشاد يساعد مرتادي البحر على معرفة مستوى الأمان قبل دخول المياه.

وتوضح هذه الأعلام حالة البحر، من هدوء الأمواج إلى وجود تيارات قوية أو مخاطر محتملة، ما يجعل الانتباه إليها خطوة أساسية للحفاظ على السلامة، وفقًا لما أشارت إليه الجمعية الأميركية للإنقاذ البحري (USLA).

ويعني العلم الأخضر أن ظروف البحر آمنة نسبيًا للسباحة، مع ضرورة الالتزام بتعليمات المنقذين، إذ قد تتغير حالة البحر في أي وقت.

أما العلم الأصفر فيشير إلى وجود مخاطر متوسطة، مثل الأمواج أو التيارات المعتدلة، وينصح غير المتمرسين بتجنب السباحة، مع ضرورة توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة.

ويرمز العلم الأحمر إلى ارتفاع مستوى الخطورة بسبب قوة الأمواج أو التيارات، ويُنصح بعدم دخول المياه حفاظًا على سلامة الجميع.

وفي حال رفع العلمين الأحمرين، فهذا يعني أن دخول البحر ممنوع تمامًا وأن الشاطئ مغلق للسباحة نتيجة ظروف خطرة قد تهدد الأرواح.

أما العلم البنفسجي فيحذر من وجود كائنات بحرية قد تسبب إصابات، مثل قناديل البحر أو بعض الكائنات اللادغة، ولا يعني بالضرورة وجود أسماك قرش.

وعند رؤية العلمين الأحمر والأصفر معًا، فهذا يدل على أن المنطقة مخصصة للسباحة وتحت إشراف رجال الإنقاذ، وتعد الخيار الأكثر أمانًا مقارنة بالمناطق غير المراقبة.

قبل أن تدخل البحر، تعرّف إلى لغة الأعلام… فقد تكون إشارة بسيطة سببًا في تجنب خطر كبير.