دب محاصر يطلق بوق السيارة طوال الليل

ظنّ سكان حيّ في كولورادو أن جارًا وقحًا كان يُطلق بوق سيارته طوال الليل، لكنهم استيقظوا ليجدوا أن الجاني كان دبًّا محاصرًا داخل سيارة دفع رباعي.

ونشر باتريك سوليفان مقطع فيديو التقطه بكاميرا هاتفه المحمول للمشهد الذي استقبل سكان غولد هيل عندما تحققوا من مصدر صوت البوق صباح الأحد.

ويُظهر الفيديو دبًّا في المقعد الأمامي للسيارة المغلقة، متكئًا على البوق.

واستخدم الرجل حبلًا طويلًا لفتح أحد أبواب السيارة عن بُعد، مما يسمح للدب بالخروج والفرار.

ونقلت محطة " كيما " عن السكان قولهم إن الدبّ ألحق أضرارًا باللوحة الجانبية للسيارة وتسبب في انفجار الوسادة الهوائية في جانب السائق.