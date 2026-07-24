مطعم أمريكي يجد حلا لتزايد عدد الثعابين في فلوريدا: بيتزا مقابل كل ثعبان ميت

جربت ولاية فلوريدا الأمريكية العديد من الحلول للتعامل مع مشكلة ثعابين البايثون البورمية، من حملات صيد منظمة وجوائز نقدية إلى استخدام روبوتات على شكل أرانب. والآن، أضاف صاحب مطعم في مدينة إيفرجليدز البيتزا إلى قائمة الحلول.

وأمضى داستن كرام، الذي يصف نفسه بـ"رائد أعمال المستنقعات" وصاحب مطعم "وايلدمانز بيتزا، باستا، وبايثون"، الأيام العشرة الماضية يقبل الثعابين الميتة كعملة قانونية. وتزامن عرضه مع تحدي فلوريدا للبايثون لعام 2026، وهي مسابقة سنوية تنظمها الولاية، اختُتمت في 19 يوليو، ووزعت جوائز بقيمة 25 ألف دولار أمريكي على الصيادين الراغبين في صيد أكبر عدد ممكن من ثعابين البايثون البورمية. لكن عرض كرام كان أبسط: أحضر له ثعبانًا قُتل حديثًا وبطريقة رحيمة، واحصل على بيتزا كبيرة مميزة مجانًا.

وقال كرام لشبكة إن بي سي ميامي: "أنا أول مكان في العالم يقبل البايثون كعملة. لذا يمكنك استبدال بايثون ببيتزا."

وبناء على العرض قام الصيادون باصطياد الثعابين وحصلوا على الطعام. وبدوره حصل كرام على المواد الخام ولم يُهدر شيء، وقال: "أستخدم الدهون لصنع زيوت للبشرة والكريمات والصابون. أما العظام فنصنع منها المجوهرات، كل شيء يُستفاد منه".

وتزامن هذا مع مسابقة شهدت نموًا كبيرًا منذ انطلاقها عام 2013. إذ استقطب تحدي العام الماضي ما يقرب من 1000 مشارك من 30 ولاية أمريكية وكندا، والذين تمكنوا مجتمعين من إزالة رقم قياسي بلغ 294 ثعبانًا بورميًا. وفازت تايلور ستانبيري، وهي صيادة متعاقدة من نابولي، بالجائزة الكبرى بعد أن اصطادت 60 ثعبانًا في عشرة أيام، وهو أكبر عدد في تاريخ المسابقة وأول فوز لامرأة.

ويُقدّر علماء الحفاظ على البيئة أن ما بين 100,000 و300,000 ثعبان بايثون بورمي تعيش حاليًا في فلوريدا، حيث تُشكّل هذه الثعابين مفترسًا رئيسيًا للحياة البرية المحلية. وقد ألحقت هذه الثعابين أضرارًا بالغة بأعداد الطيور والثدييات والزواحف المحلية منذ إدخالها في سبعينيات القرن الماضي، وتضع الإناث عادةً حوالي 70 بيضة في المرة الواحدة. وقد وصف مسؤولو الحياة البرية مشكلة البايثون بأنها واحدة من أخطر أزمات الأنواع الغازية على كوكب الأرض، ويبقى التحدي السنوي - مهما بلغ عدد الثعابين التي يتم اصطيادها - مجرد قطرة في بحر هائل من الزواحف.