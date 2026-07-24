اليابان تبتدع حلا للحرّ الشديد : ثلاجات بشرية في الأماكن العامة (فيديو)

أدت موجة الحر التي ضربت اليابان في الخامس عشر من يوليو من هذا العام، إلى إصابة 48 بضربة شمس في طوكيو وحدها، مما دفع الشركات للبحث عن طرق جديدة لتبريد الجسم. وهو ما ألهم شركة التبريد اليابانية SDRS لابتكار خزانة التبريد الشخصية، المعروفة أيضًا باسم "الثلاجة البشرية". وصندوق "دو هيمون" عبارة عن حاوية معدنية بباب زجاجي شفاف، مصممة كمساحة تبريد شخصية. يدخل المستخدم، ويجلس على المقعد المدمج، ويستمتع بهواء بارد إلى حوالي 5 درجات مئوية، موجه نحو الرأس والرقبة والكتفين والظهر. ووفقًا للشركة المصنعة، فإن البقاء لمدة 10 دقائق في صندوق "دو هيمون" يساعد على خفض درجة حرارة الجسم بسرعة وتخفيف أعراض الإرهاق الناتج عن الحرارة.

وتحافظ الثلاجة البشرية على درجة حرارة ثابتة تبلغ حوالي 15 درجة مئوية، وتتميز بثلاثة أوضاع للتبريد وتدفق الهواء، وتُطفأ تلقائيًا بعد 20 دقيقة لمنع التبريد الزائد، وتستهلك نصف طاقة مكيف الهواء المتنقل القياسي تقريبًا. كما أنه لا يتطلب أي تركيب خاص، ويمكن نقله بسهولة بفضل عجلاته المدمجة. ويباع "دو هيمون" بسعر 1.5 مليون ين (9200 دولار أمريكي). وهو موجه حاليًا للشركات والمؤسسات الحكومية التي تسعى إلى تبريد موظفيها بطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة، ولكن إذا أثبت فعاليته، فقد يُتاح للمستهلكين المحليين أيضًا.

وقال موقع "سورا نيوز" بأن هذه الثلاجات البشرية بدأت بالظهور في الأماكن العامة، حيث تدعو بعض السلطات المحلية الناس لاستخدامها مجانًا للتبريد في الأيام الحارة.