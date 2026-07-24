انسجام مع الطبيعة

في هدوء بحيرات الفلامنغو بدبي، ترسم أسراب الطيور المائية مشهداً من الانسجام مع الطبيعة، في صورة تعكس التنوع البيئي الذي تزخر به الإمارة، حيث تتجاور المساحات الحضرية الحديثة مع محميات ومواقع طبيعية تحتضن الحياة الفطرية. وتتحول البحيرات إلى وجهة محببة للعائلات في عطلات نهاية الأسبوع، للاستمتاع بجمال المكان، ومراقبة الطيور التي تضفي على المشهد حياة، وحركة ساحرة، في تأكيد لاهتمام دبي بالحفاظ على بيئاتها الطبيعية، وتعزيز مفهوم الاستدامة.