التين الشوكي.. حكاية الصيف التي لا تغيب عن شوارع مصر

لا يمثل التين الشوكي في مصر مجرد فاكهة صيفية موسمية، بل يحمل حضوراً خاصاً في الذاكرة الشعبية، إذ ارتبط لعقود بمظاهر الصيف في المدن والقرى، وبمشاهد الباعة المتجولين الذين يقدمونه للناس في أجواء تحمل الكثير من الحنين والدفء الاجتماعي.

وفي محافظة القليوبية، يواصل المزارعون حصد ثمار التين الشوكي، في مشهد يجمع بين الزراعة والتراث الغذائي، حيث تشهد هذه الفاكهة اهتماماً متزايداً بفضل قدرتها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة وقلة احتياجاتها من المياه، ما يمنحها مكانة متجددة في ظل التغيرات المناخية.

وتحتل ثمرة التين الشوكي مكانة في الموروث الغذائي المصري، فهي حاضرة في مواسم الصيف والرحلات العائلية، وترتبط بذكريات الطفولة وأجواء الشوارع والأسواق الشعبية، ما جعلها جزءاً من الهوية اليومية والمشهد الثقافي المرتبط بالطعام.

وبين الحقول والأسواق، يواصل التين الشوكي الحفاظ على مكانته كفاكهة تجمع بين البساطة والطابع الشعبي، وتحمل في مذاقها حكايات أجيال متعاقبة، بينما تمنحها خصائصها الزراعية فرصة جديدة لتكون جزءاً من النقاش حول الاستدامة والغذاء في المستقبل.