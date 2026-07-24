الذكاء الاصطناعي يهزم أصعب اختبار رياضيات في العالم

حقق الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى العلامة الكاملة في أبرز مسابقة عالمية للرياضيات، بعدما كان هذا الإنجاز مقتصراً لسنوات على عدد محدود من الموهوبين الشباب.

وقالت شركتا التكنولوجيا الصينيتان «هواوي» و«شياوهونغشو»، إن نموذجَي الذكاء الاصطناعي التابعين لهما حققا العلامة الكاملة (100%) في الإجابة عن أسئلة أولمبياد الرياضيات الدولي (IMO) التي خضع لها المتنافسون البشر هذا الشهر.

وقالت «شياوهونغشو»، لم يسبق لأي نموذج لغوي كبير أن حقق العلامة الكاملة وفق آلية التقييم الرسمية للأولمبياد الدولي للرياضيات، في إشارة إلى التقنية التي تقوم عليها أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل روبوتات الدردشة.

ولم تحصل شركات التكنولوجيا على أسئلة الأولمبياد الدولي للرياضيات إلا بعد أن أنهى المتسابقون البشر الاختبار، كما طُلب منها تقديم إجاباتها خلال مهلة زمنية محددة.