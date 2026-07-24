«غوغل لينس» ينقذ بريطانية من خطر قاتل

أنقذ تطبيق «غوغل لينس» حياة مدربة لياقة بدنية بريطانية، بعدما نبهها إلى ضرورة طلب العلاج الطبي الفوري، إثر تعرضها لعضة خفاش كانت قد أنقذته من الغرق أثناء عطلتها في اليونان.

وكانت لورا هورتون (53 عاماً) بحسب وكالة الأنباء البريطانية، تقضي إجازة عيد ميلادها في جزيرة ليسبوس اليونانية خلال شهر مايو، عندما لاحظت خفاشاً يغرق في حوض سباحة داخل مجمع سكني، فسارعت إلى إخراجه من الماء، وحملته على يدها لنحو 10 دقائق حتى يجف، قبل أن تلتقط له صورة بدافع الفضول.

وبحسب روايتها، استخدمت هورتون تطبيق «غوغل لينس» للتعرّف إلى نوع الخفاش، فحدد التطبيق أنه خفاش صغير، لكنه أرفق النتيجة بتنبيه يحثها على التوجه فوراً إلى الرعاية الطبية، بسبب احتمال التعرض لخطر الإصابة بداء الكَلَب.

وقالت هورتون إنها اعتقدت في البداية أن التحذير مبالغ فيه، لكنها عندما التقطت صورة ليدها لاحظت وجود أثرَي عضتين صغيرتين، ما دفعها إلى التواصل مع شركة التأمين التي نصحتها بالتوجه مباشرة إلى المستشفى.

وخضعت المدربة البريطانية لسلسلة من الجرعات الوقائية المضادة لداء الكَلَب، واضطرت إلى مراجعة المستشفى مرات عدة خلال عطلتها، لكنها تمكنت من استكمال رحلتها بعد تلقي العلاج.

وأكدت هورتون أن تنبيه «غوغل لينس» أنقذ حياتها، مشيرة إلى أنها لم تكن تدرك خطورة التعامل مع الخفافيش، وأضافت أنها تأمل أن تسهم قصتها في توعية الناس بالمخاطر الصحية المرتبطة بالحيوانات البرية، وضرورة طلب المشورة الطبية فور التعرض لأي عضة أو خدش منها.