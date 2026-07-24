من أجل التريند.. صيني يقفز من مبنى سكني شاهق

أوقفت السلطات الصينية شاباً يبلغ من العمر 23 عاماً، بعدما قفز بالمظلة من أعلى مبنى سكني شاهق في مدينة تشنغدو بمقاطعة سيتشوان، في محاولة لزيادة عدد متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً داخل الصين.

وبحسب بيان لشرطة مقاطعة تشنغهوا، فإن الشاب، ويُدعى رن، نفذ القفزة قبل أن ينشر في اليوم التالي مقطع فيديو يُوثّق المغامرة عبر حساباته على مواقع التواصل، وفق ما أوردت صحيفة «تشيلو إيفنينغ نيوز» الصينية.

وأظهر الفيديو المظلي وهو يُحلّق على مسافة قريبة من المباني السكنية والأشجار، ما اعتبرته الشرطة سلوكاً يهدد السلامة العامة، ويُخل بالنظام العام، مؤكدة توقيفه إدارياً لمدة تصل إلى 15 يوماً. كما قررت السلطات حظر استخدام رن لمنصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشرطة أن رياضة القفز بالمظلات لا يُسمح بممارستها إلا بعد الحصول على تصاريح رسمية وفي المواقع المخصصة لذلك، محذرة من تنفيذ مثل هذه القفزات من المباني أو الجسور داخل المدن.

وأثارت الواقعة موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الصينية، حيث اعتبر كثيرون أن السعي وراء الشهرة وعدد المشاهدات لا يبرر تعريض حياة الأشخاص وسلامة الآخرين للخطر، مطالبين بفرض عقوبات رادعة على مثل هذه التصرفات.