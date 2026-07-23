صدمة في تصنيف النرجسية العالمية.. دولة عربية بالمركز الثاني وألمانيا أولا

قلبت دراسة دولية واسعة النطاق مفاهيم راسخة حول النرجسية، بعدما أظهرت أن الولايات المتحدة، التي طالما ارتبطت ثقافتها بالفردية والتمركز حول الذات، ليست من بين أكثر الدول نرجسية في العالم، بل جاءت في المرتبة السادسة عشرة، فيما احتلت ألمانيا الصدارة، وحل العراق في المركز الثاني عالميًا.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، استنادًا إلى دراسة أجراها باحثون من جامعة ولاية ميشيغان الأميركية، شملت أكثر من 45,800 مشارك من 53 دولة، فقد سجلت ألمانيا أعلى متوسط لمستويات النرجسية، تلتها العراق، ثم الصين ونيبال وكوريا الجنوبية، بينما جاءت صربيا في ذيل القائمة باعتبارها الأقل نرجسية، تليها أيرلندا والمملكة المتحدة وهولندا والدنمارك.

ولم يتعامل الباحثون مع النرجسية بوصفها سمة واحدة، بل قسموها إلى بُعدين رئيسيين؛ الأول هو «الإعجاب»، ويعبر عن الرغبة في لفت الأنظار ونيل الإعجاب وإبراز الإنجازات الشخصية، والثاني هو «التنافس»، الذي يتسم بالسلوك العدائي والسعي إلى التفوق على الآخرين وإقصائهم.

وأظهرت النتائج أن نيجيريا تصدرت العالم في مؤشر «الإعجاب»، متقدمة على العراق والصين ونيبال وتركيا، بينما جاءت النرويج في ذيل هذه الفئة. أما في مؤشر «التنافس»، فقد احتلت ألمانيا المركز الأول، تلتها كوريا الجنوبية ونيبال والعراق ورومانيا، في حين سجلت صربيا أدنى مستويات التنافس.

وكشفت الدراسة عن ثلاثة أنماط مشتركة ظهرت في مختلف الدول. أولها أن الشباب سجلوا مستويات أعلى من النرجسية مقارنة بكبار السن، وهو ما يربطه الباحثون بمرحلة بناء الهوية والسعي لإثبات الذات، قبل أن تتراجع هذه السمات مع التقدم في العمر وزيادة المسؤوليات الاجتماعية.

أما النمط الثاني، فأظهر أن الرجال تفوقوا على النساء في جميع مؤشرات النرجسية، وهو ما يعزوه الباحثون إلى عوامل اجتماعية وثقافية تشجع الرجال على التنافس والهيمنة، بينما تميل إلى تعزيز قيم التعاون والعلاقات الاجتماعية لدى النساء.

وفيما يتعلق بالمكانة الاجتماعية، أوضحت النتائج أن الأشخاص الذين يرون أنفسهم في مستويات أعلى من حيث الدخل أو التعليم أو الوظيفة، أظهروا معدلات أعلى من النرجسية، إذ ترتبط هذه السمة غالبًا بالرغبة في اكتساب النفوذ والسلطة والمكانة.

لكن المفاجأة الأبرز تمثلت في أن المجتمعات ذات الثقافة الجماعية، التي تعلي من شأن الجماعة والانسجام الاجتماعي، سجلت مستويات أعلى من النرجسية مقارنة بالمجتمعات الفردية، خلافًا لما كان يتوقعه الباحثون. ويرجح فريق الدراسة أن الأفراد في هذه المجتمعات قد يعبرون عن النرجسية بطرق أقل صدامًا، من خلال إبراز إنجازاتهم بوصفها إنجازًا للجماعة أو وسيلة لرفع مكانتها.

وأكد الباحثون أن النتائج تعكس ارتباطات إحصائية بين النرجسية وعدد من العوامل، لكنها لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة، مشددين على أن هذه السمة النفسية تتأثر بعوامل اجتماعية وثقافية وشخصية متداخلة، ما يستدعي مزيدًا من الدراسات لفهمها بصورة أشمل.