فكّكها وباع قطعها خردة .. حبس مصري سرق سيارة الرئيس جمال عبد الناصر

قررت السلطات المصرية حبس أحد الأشخاص لاتهامه باقتحام "كراج" خاص بمنطقة العطارين في محافظة الإسكندرية، وتفكيك وتقطيع سيارة تاريخية كان يملكها الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر وبيعها كخردة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة العطارين إخطاراً من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي حول وجود أصوات ضجيج صادرة من مخزن مجاور لمحل سكنهم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص أثناء قيامه بتقطيع وسرقة سيارة من داخل المخزن تمهيداً لبيعها كقطع خردة.

وكشفت التحقيقات أن رجل أعمال كان قد اشترى السيارة في وقت سابق من خلال مزاد علني واحتفظ بها داخل مرآب باعتبارها من المقتنيات التاريخية النادرة، حيث تبين أنها من طراز "كاديلاك" موديل عام 1961 وتعود ملكيتها للرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وتبين أن المتهم استمر على مدار ثلاثة أشهر في التسلل إلى المخزن عبر "المنور" الذي يتوسط المبنى العقار المجاور لتقطيع السيارة وبيع أجزائها تباعاً دون أن يعلم بقيمتها التاريخية والتراثية، مبرراً تصرفه خلال استجوابه بمروره بضائقة مالية دفعته للسرقة والبيع.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.