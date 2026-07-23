خطفه النهر أمام شقيقه .. صورة تذكارية تقتل سائحاً سعودياً في تركيا

لم يكن السائح السعودي عبدالعزيز الحربي (39 عامًا) يعرف أن وقوفه على ضفة نهر (هاديزين) في منطقة أوزنغول بطرابزون سيكون آخر لحظات حياته، فقد جاء إلى تركيا لقضاء إجازة هادئة بين جبال الشمال التركي، لكن صورة تذكارية تحولت إلى مأساة وثّقتها كاميرات السياح.

وكان عبدالعزيز قد وقف قرب مجرى النهر لالتقاط صورة، لكن لحظة واحدة كانت كافية لانزلاق قدمه على الصخور الرطبة، ليسقط في المياه الباردة التي تجري بقوة بين ضفاف النهر.

وحاول عبدالعزيز التشبُّث بغصن شجرة وسط التيار، بينما اندفع شقيقه الأصغر عمر الحربي (23 عامًا) نحو المياه لإنقاذه. فأمسك بالطرف الآخر من الغصن، في مشهد مؤثر وثّقته هواتف السياح الذين وقفوا مذهولين أمام صراع الشقيقين مع قوة الطبيعة.

ورغم محاولات عمر والسياح، لم يستطع عبدالعزيز مقاومة التيار. ففقد توازنه بعد اصطدام رأسه بصخرة، قبل أن تجرفه المياه ويختفي عن الأنظار. صرخات عمر واستغاثات الموجودين لم تغيّر شيئًا من النهاية المؤلمة.

ووصلت فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) والدرك والإسعاف إلى الموقع حيث وثّقت مقاطع مصوّرة لحظة انتشال جثمان عبدالعزيز من المياه، بينما كان عمر يُسعف وقد أنهكه البرد والخوف.

وحسب صحف سعودية أكد الطاقم الطبي وفاة عبدالعزيز في الموقع، ونُقل جثمانه إلى معهد الطب الشرعي لتحديد السبب الدقيق للوفاة، فيما استقرت حالة عمر الصحية.

وتُعد أوزنغول من أشهر وجهات السياحة في شمال تركيا، لكن أنهارها ذات التيارات القوية كثيرًا ما تشهد حوادث مشابهة، خصوصًا عند اقتراب السياح من الضفاف الصخرية لالتقاط الصور.

ورغم التحذيرات المنتشرة في المنطقة، تتكرر الحوادث بين فترة وأخرى، ما دفع كثيرين للمطالبة بتشديد إجراءات السلامة ووضع حواجز في المواقع الخطرة.



