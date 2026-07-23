جدة لامين يامال تشكره على كأس العالم .. وتكافئه بطبخة مغربية ( شاهد الفيديو )
لم تخف فاطمة جدة لامين يامال نجم إسبانيا سعادتها بتحقيق حفيدها كأس العالم 2026، مشيرة إلى أنها ستطبخ له طبق الرفيسة المغربي التقليدي فور عودته إلى برشلونة.
والتقت قناة "لا سيكستا" التلفزيونية بجدة لامين يامال في حي روكافوندا بالقرب من برشلونة، إذ قالت: أنا أشعر بالسعادة حقاً، شكراً لإسبانيا وشكراً للجميع.
وتابعت: كنت متوترة طوال المباراة لكن عندما سجل فيران توريس الهدف شعرت بأن الكأس اقتربت وأن إسبانيا ستكون بطلة العالم.
وختمت عن حفيدها: لم أتواصل معه حتى الآن لأنه ربما كان نائماً أو مسافراً، لكن عندما يعود إلى هنا سأطبخ له ما يريد. سأطبخ له طبق الرفيسة.
وكانت إسبانيا قد فازت على الأرجنتين بهدف دون رد سجله فيران توريس في الشوط الإضافي الثاني ليفوز منتخب "لا فوريا روخا" بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.
❤️ LES ÉMOUVANTS MOTS DE LA GRAND-MÈRE DE LAMINE YAMAL APRÈS LE SACRE DE L’ESPAGNE !— Mercato Blaugrana (@MercatoBlaugra) July 22, 2026
🗣️ Fátima : Je vais très bien, très bien. Je suis très heureuse. Merci à tout le monde, merci à l’Espagne, merci à tous.
🎤 Journaliste : Comment avez-vous vécu le match ? Vous étiez nerveuse ?… pic.twitter.com/Vyzo4qYk6y
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