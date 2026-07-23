توقيف صيني قفز بالمظلة من بناء شاهق لرفع عدد متابعيه على وسائل التواصل

أُلقي القبض على رجل في جنوب غرب الصين بعد أن قفز بالمظلة من أعلى مبنى شاهق في حي سكني من أجل جذب انتباه متابعيه على وسائل التواصل.

ووفقًا لبيان صادر عن شرطة مقاطعة تشنغوا في سيتشوان، قفز الشاب البالغ من العمر 23 عامًا، واسمه رن، بالمظلة من أعلى مبنى سكني شاهق في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً يوم 30 يونيو، في محاولة منه لزيادة عدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر مقطع فيديو لممارسته هذه الرياضة الخطيرة على الإنترنت في اليوم التالي، بحسب ما ذكرته صحيفة تشيلو المسائية. وأظهر الفيديو أنه كان على مقربة من المباني السكنية والأشجار أثناء قفزه بالمظلة. وقالت الشرطة إن سلوك رن أخلّ بالنظام العام بشكل خطير وعرّض السلامة العامة للخطر. وتم احتجازه إداريًا لمدة تصل إلى 15 يومًا في الصين.

وقد مُنع رن، الذي كان لديه 60 ألف متابع على إحدى المنصات الرائدة، من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكّرت الشرطة الجمهور بأن القفز بالمظلة لا يُسمح به إلا بتصريح من السلطات وفي الأماكن المخصصة لذلك. كما يُمنع القفز بالمظلات في الأماكن العامة، كالمباني والجسور في وسط المدينة، دون تصريح رسمي.

ويُعرف رين على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "مدرب المظلات كاكاشي". وذكر التقرير الإخباري أن أحد مقاطع الفيديو المنشورة على حسابه يُظهره وهو يقفز بالمظلة من أعلى مبنى سكني في مايو 2024.

وأثارت القصة اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين. وقال أحد مستخدمي الإنترنت: "هذا خطير للغاية! من المحتمل أن يصدم أحدًا في الطريق. إنه لا يُعرّض حياته وحياة الآخرين للخطر فحسب، بل يجب أن يُعاقب بشدة". كما قال آخر: "فعل هذا من أجل جذب المزيد من الزيارات على الإنترنت، دون أدنى اكتراث للعواقب".

يُعدّ المؤثرون الذين يمارسون أنشطةً غير قانونية، حتى لو عرّضوا حياتهم للخطر، لجذب الانتباه عبر الإنترنت، أمرًا شائعًا في الصين.