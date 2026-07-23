غوغل يحذر امرأة بريطانية من داء الكلب .. حاولت انقاذ الخفاش لكنه عضها

تعزو مدربة لياقة بدنية بريطانية الفضل لتطبيق جوجل لينس في إنقاذ حياتها بعد أن عضّها خفاش أنقذته من حوض سباحة.

وكانت لورا هورتون، البالغة من العمر 53 عامًا، تقضي عطلة عيد ميلادها التي استمرت أسبوعين في جزيرة ليسبوس اليونانية في شهر مايو، عندما رأت الخفاش يغرق في مجمع سكني تابع لصديقتها. وقالت: "أمسكته من الماء بدافع غريزي لأنه كان يغرق، لم أكن أدرك المخاطر. بقي على يدي لمدة عشر دقائق تقريبًا حتى يجف، وظننا جميعًا أنه لطيف، لذا التقطت له صورة."

رفعت لورا، من موسلي هيل في ليفربول، الصورة إلى جوجل لينس لمعرفة نوع الخفاش فحدد التطبيق نوع الخفاش على أنه خفاش صغير، لكن خاصية الذكاء الاصطناعي فيه نصحتها بطلب العلاج الطبي الفوري بسبب خطر الإصابة بداء الكلب.

قالت: "ظننت أن الأمر مبالغ فيه بعض الشيء." لكن عندما التقطتُ صورةً ليدي، رأيتُ أثرَي عضّتين صغيرتين. فتواصلت لورا مع شركة التأمين الخاصة بها في اليوم التالي (8 مايو)، والتي نصحتها بطلب الرعاية الطبية.

وعلى الرغم من اضطرارها للعودة إلى المستشفى مرارًا لتلقي جرعات مضادة لداء الكلب، تمكنت لورا من الاستمتاع ببقية عطلتها. وعلقت قائلة " لحسن الحظ، أرشدني تطبيق جوجل لينس إلى المستشفى، فمن يدري ما كان سيحدث. قرأتُ عن الحالة المأساوية للطفل الكندي الذي توفي بعد أن سقط خفاش على وجهه." وأضافت" كثير من الناس لا يدركون مخاطر هذه الحيوانات البرية. آمل أن أساهم في رفع مستوى الوعي.»