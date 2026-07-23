«كونغرس العربية» يعقد في سبتمبر المقبل

ينظّم مركز أبوظبي للغة العربية، الدورة الخامسة من «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية»، يومي 20 و21 سبتمبر المقبل في منارة السعديات بأبوظبي، تحت شعار «العربية بوصفها بنيةً حضارية: الهوية والمعرفة والقوة الاقتصادية في العصر الرقمي». ويواصل الكونغرس، منذ انطلاقه، توسيع نطاق الحوار حول اللغة العربية، متجاوزاً دورها بوصفها لغة للإبداع والتواصل، إلى بحث مكانتها كعنصر فاعل في مجالات الابتكار، وإنتاج المعرفة، والذكاء الاصطناعي، والصناعات الإبداعية.

ويركز شعار الدورة المقبلة على أهمية الاستثمار الاستراتيجي في اللغة العربية، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء اقتصاد معرفي مستدام.