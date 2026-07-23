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رداً على الشكوى التي نشرتها زاوية «سكيك» بشأن مناشدة سكان في منطقة «الفرجان» بدبي الجهات المختصة النظر في تمركز أعداد كبيرة من شركات توصيل الطلبات داخل المنطقة، وما يترتب على ذلك من شغل الدراجات النارية التابعة لها للمواقف العامة المخصصة للسكان، أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها تعمل على تطوير التشريعات والاشتراطات المرورية الخاصة بسائقي توصيل الطلبات، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي. وأضافت أنها تنفذ حملات توعوية ورقابية ميدانية في المناطق التي تشهد كثافة في نشاط التوصيل، ومنها منطقة الفرجان، بهدف تعزيز الالتزام باشتراطات السلامة المرورية، والارتقاء بمستوى الخدمة.

عبور

حذر سائقون في شارع التعاون بالشارقة من وجود عبور عشوائي لبعض المشاة من أماكن غير مخصصة لعبور الطريق، مشيرين إلى أن التغيرات المرورية الناتجة عن أعمال الإنشاءات الجديدة في المنطقة تتطلب مزيداً من الالتزام بقواعد العبور حفاظاً على سلامة الجميع. وأوضحوا أن عبور المشاة المفاجئ بين المركبات، خصوصاً في المناطق التي تشهد حركة مرورية كثيفة، يشكل خطراً على حياتهم وحياة السائقين، وقد يؤدي إلى وقوع حوادث، مناشدين الجهات المختصة بتكثيف التوعية بأهمية استخدام ممرات العبور والجسور المخصصة للمشاة، وتعزيز الرقابة على المخالفات التي تهدد السلامة المرورية.

ازدحام

شكا مستخدمو شارع الشيخ محمد بن زايد، وتحديداً عند دوار دبي الجنوب، الازدحام المروري اليومي الذي يتسبب في تأخرهم نحو 40 دقيقة، مشيرين إلى أن الطريق يُعد من الشوارع الحيوية والسريعة، فيما لا يتجاوز عدد مساراته ثلاثة في بعض المقاطع. وناشدوا الجهات المعنية دراسة إنشاء جسور وأنفاق، وزيادة عدد المسارات، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية.

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