«احكي لي يا جنوب».. ذاكرة قرى لبنانية غيّرتها الحرب

بين الصور والأصوات والذكريات، يفتح معرض «احكي لي يا جنوب» في بيروت نافذة على جنوب لبنان، مقدماً قراءة فنية وإنسانية للقرى التي تغيرت ملامحها بفعل الحرب، عبر مجموعة من الأعمال التي تسعى إلى حفظ ذاكرة الأماكن وسكانها، وتحويل التجارب الفردية إلى شهادة بصرية على مرحلة مفصلية من تاريخ المنطقة.

ويجمع المعرض أعمالاً فنية تعتمد على التصوير الفوتوغرافي والفيديو والتوثيق البصري، حيث يستعيد الفنانون تفاصيل الحياة في الجنوب اللبناني، من البيوت والشوارع إلى قصص السكان وعلاقتهم بالأرض، في محاولة للحفاظ على حضور الأماكن التي تعرّضت للدمار أو التغيير.

ولا يكتفي المعرض بعرض صور للخراب، بل يركز على الجانب الإنساني للذاكرة، من خلال تسليط الضوء على الروابط التي تجمع الناس بأماكنهم، وعلى المعاني التي تحملها البيوت والقرى بوصفها جزءاً من الهوية الشخصية والجماعية. ويقدم الفنانون المشاركون رؤى متعددة حول مفهوم الفقد والانتماء والعودة، مستخدمين أدوات الفن المعاصر لاستعادة مشاهد من الحياة اليومية، وتوثيق شهادات السكان، وإبراز أثر الحرب في المكان والإنسان.

ويأتي المعرض في إطار مسعى فني لحماية الذاكرة الجماعية من النسيان، إذ تتحول الصور والمقاطع المصورة والمواد الأرشيفية إلى سجل مفتوح يحفظ قصص القرى الجنوبية وتاريخها الاجتماعي والثقافي.