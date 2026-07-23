بعد غياب 9 سنوات.. عيضة المنهالي يعود إلى الفيديو كليب بـ «قلبي رهينك»

عاد الفنان الإماراتي عيضة المنهالي إلى عالم الفيديو كليب، بعد غياب استمر تسع سنوات، مطلقاً أحدث أعماله المصورة بعنوان «قلبي رهينك»، عبر قناته الرسمية في «يوتيوب» ومنصات البث الرقمي، في خطوة تمثل عودة مرتقبة لمحبيه وعشاق الأغنية الإماراتية والخليجية.

ويحمل العمل كلمات الشاعر علي الخميساني، فيما تولى المنهالي تلحين الأغنية وغناءها، بينما أخرج الفيديو كليب المخرج هاني شيباني، مقدماً رؤية بصرية تتناغم مع الطابع الوجداني للأغنية. وكشف المنهالي أن اختياره لـ«قلبي رهينك» لتكون بوابة عودته إلى الفيديو كليب جاء بعدما لمس فيها منذ مراحل تنفيذها الأولى عملاً استثنائياً يزخر بالمشاعر والأحاسيس، مؤكداً أنه أراد أن يقدمها هدية لجمهوره ولكل محبي الأغنيات العاطفية.

وأشار إلى أن المشهد الموسيقي شهد تغيرات كبيرة في السنوات الأخيرة، لاسيما في طريقة استهلاك الجمهور للمحتوى الغنائي عبر المنصات الرقمية، إلا أنه يرى أن الفيديو كليب لايزال يحتفظ بقيمته عندما يقترن بعمل متقن ورؤية فنية مميزة. وأعرب «صوت الإمارات» عن أمله في أن تنال «قلبي رهينك» إعجاب جمهوره، وأن تشكل بداية مرحلة جديدة من الأعمال المصورة التي تلبي تطلعات محبي الأغنية الخليجية.