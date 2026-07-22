فرنسا تسجل 5764 وفاة مرتبطة بموجة الحر في يونيو ويوليو

ذكرت ‌قناة بي.إف.إم.التلفزيونية ​اليوم الأربعاء أن فرنسا سجلت 5764 حالة وفاة فوق المعدلات الطبيعية في الفترة من 17 يونيو ‌حتى الثاني من يوليو ‌عندما تعرضت البلاد لموجات ‌حرارة، وذلك ‌بناء على ‌بيانات لسلطات الصحة.

وأضافت القناة ​أن هذا ‌الرقم ​يمثل زيادة 36 بالمئة في ​معدل الوفيات في هذه الفترة. وكانت وزيرة الصحة ستيفاني ريست قد قدرت في البداية عدد الوفيات التي تزيد على المعدل ‌الطبيعي في أواخر يونيو بنحو 2025 حالة.